Джъстин Тимбърлейк отложи концерт заради мистериозна травма

Д жъстин Тимбърлейк временно каза „довиждане“ на сцената.

Изпълнителят на „SexyBack“ обяви, че отлага концерта си във вторник вечер в Prudential Center в Ню Джърси, поради неразкрита „травма“.

„Толкова съжалявам, че отлагам шоуто тази вечер“, сподели Тимбърлейк чрез Instagram. „Имам контузия, която ми пречи да свиря. Толкова съм разочарован, че няма да видя всички вас - но работя, за да пренасроча концерта възможно най-скоро“.

43-годишният изпълнител на хита „Mirrors“ в момента е на световното си турне Forget Tomorrow World Tour.

„Обещавам да ви компенсирам и да ви направя шоуто, което заслужавате“, добави Тимбърлейк с емотиконка на наранено сърце. „Благодаря ви, че ме разбрахте. Оценявам подкрепата ви.“

Малко след новината няколко фенове се включиха в коментарите, като пожелаха на Тимбърлейк бързо възстановяване.

Контузията на Тимбърлейк идва дни след като той и съпругата му Джесика Бийл отпразнуваха 12-ата годишнина от сватбата си по време на негов концерт в Монреал.

