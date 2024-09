Защо записът от ареста на Джъстин Тимбърлейк няма да бъде публикуван?

З аписът от камерата на Джъстин Тимбърлейк, който беше арестуван за шофиране в нетрезво състояние през юни, няма да бъде публикуван.

Съобщава се, че изпълнителят е постигнал взаимно съгласие с прокуратурата на окръг Съфолк, като и двете страни са се съгласили да запечатат видеото, според TMZ.

Никой няма да има право на достъп до кадрите извън правния екип на Тимбърлейк, полицията и прокуратурата.

How Lucky! Unless leaked, bodycam footage of Justin Timberlake’s DUI arrest won’t be coming out because JT's team and the prosecutors mutually agreed to seal the video ... preventing people from accessing it outside of the prosecutors and Timberlake’s team.

