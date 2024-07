Джъстин Тимбърлейк се пошегува с ареста си за шофиране в нетрезво състояние

Д жъстин Тимбърлейк се пошегува с неотдавнашния си арест за шофиране в нетрезво състояние по време на концерт в Бостън.

Попзвездата, носител на награда "Грами", беше арестуван в Саг Харбър, село в Хамптън в щата Ню Йорк миналия месец.

Във видеоклип, споделен в социалните мрежи през уикенда, Тимбърлейк казва на публиката: "Има ли някой тук, който шофира, не, просто се шегувам."

Justin Timberlake appears to joke at Boston concert about drink-driving arrest



Read more 🔗 https://t.co/DYLxto7ZNH