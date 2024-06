"Беше тежка седмица": Джъстин Тимбърлейк с първи публични думи за ареста

Д жъстин Тимбърлейк изнесе първия си концерт след ареста му за предполагаемо шофиране в нетрезво състояние, като каза на тълпата, че е била "тежка седмица".

Американската звезда в момента е на световното си турне The Forget Tomorrow и концерт изнесе в Чикаго в петък вечерта, след като беше арестуван по-рано тази седмица.

Justin Timberlake addresses “tough week” at first concert since DUI arrest https://t.co/vsrLKor4Qw — NME (@NME) June 22, 2024

Той каза на крещящата тълпа: „Минахме заедно през възходи и падения, леви и десни. Беше тежка седмица, но вие сте тук, аз съм тук и нищо не може да промени това в момента.“

Тимбърлейк бе задържан от полицията в ранните часове на вторник през изминалата седмица.

Полицаите казаха, че 43-годишният изпълнител не е спрял на знак "Стоп" и е видян да шофира криволичещ.

Тимбърлейк беше обвинен в шофиране в нетрезво състояние в правосъдния съд на Саг Харбър, преди да бъде освободен на следващата сутрин.

#JustinTimberlake addresses his “tough” week at his first concert back after DWI arrest. Friday night in Chicago. He says “I know sometimes I’m hard to love.” And… pic.twitter.com/1ZtJDCEglA — Perez (@ThePerezHilton) June 22, 2024

Според източник, разговарящ с Page Six, полицаят, който е задържал Тимбърлейк, "е бил толкова млад, че дори не е знаел" коя е звездата.

Втори източник каза, че по време на ареста Тимбърлейк е казал: „Това ще провали турнето“.

Тимбърлейк, който стана известен с момчешката банда NSYNC, преди да намери огромен успех като солов изпълнител с хитове, включително "Like I Love You", "Cry Me A River", "SexyBack" и "Mirrors", трябва отново да изнесе концерт в Чикаго в събота вечер.

Допълнителни шоута са планирани в САЩ, Канада и Европа между юни и декември.

Според съдебните документи, подадени за ареста на звездата, имало „силна миризма на алкохол… излъчвана от дъха му, той не можеше да събере вниманието си, имаше забавен говор, беше нестабилен и се представяше зле на всички стандартизирани полета тестове за трезвост“.

Justin Timberlake addresses DWI arrest as he resumes tour in Chicago: ‘It’s been a tough week’ https://t.co/QC3mwuULnf pic.twitter.com/O07GDHbxHD — Page Six (@PageSix) June 22, 2024

Неговият адвокат каза, че "очаква с нетърпение да защитава енергично" певеца.

Следващата съдебна дата на Тимбърлейк е насрочена за 26 юли.

