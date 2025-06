Джъстин и Хейли Бийбър „се борят“ да спасят брака си, докато напрежението ескалира

С поред съобщенията, Джъстин и Хейли Бийбър „се борят“ да запазят брака си, пише Page Six.

Докато слуховете за състоянието на връзката им продължават да се носят, нов доклад твърди, че Джъстин е бил „раздразнен“ от Хейли.

Джъстин Бийбър: Знам, че съм счупен, знам, че имам проблеми с гнева

Той „смята, че Хейли може да е повърхностна относно начина, по който изглежда връзката им в очите на обществеността“, каза източник пред Entertainment Tonight .

Междувременно, „липсата на мотивация на Джъстин е разстройваща за Хейли“, продължи източникът.

Въпреки че и двамата искат да спасят брака си, в момента нещата „не са добре“, добави източникът.

Спекулациите, че двамата са на път да се разведат, се засилиха, след като тя беше забелязана без венчалната си халка, докато беше сама навън в Ню Йорк миналата седмица, въпреки че по-късно я сложи отново.

Justin Bieber's relationship with wife Hailey is seemingly in a bad way -- because she's apparently giving him the silent treatment.



See what's sparking all the speculation HERE: https://t.co/PtcrGYjUrY pic.twitter.com/MNO9Ioa0G4