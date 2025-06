Джъстин Бийбър: Знам, че съм счупен, знам, че имам проблеми с гнева

С лед като влезе в разгорещен спор с папараци, поп звездата Джъстин Бийбър публикува изявление в Instagram, в което разкри, че се бори с „проблеми с гнева“ и се чувства „счупен“, съобщава Newsweek.

Какво се случи?

В петък, 13 юни, Бийбър влезе в конфликт с група папараци на паркинг близо до плаж.

Justin Bieber shares worrying new post saying he knows he’s “broken” and has “anger issues.”



“I know I’m broken. I know I have anger issues. I tried to do the work my whole life to be like the people who told me I needed to be fixed like them.



And it just keeps making me more… pic.twitter.com/oOvVKUghep