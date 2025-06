Д жъстин Бийбър може да бъде поставен под попечителство от съпругата си Хейли, ако тя успее да докаже три ключови елемента пред съда — на фона на все по-тревожното му поведение. Това заяви правен експерт пред The US Sun.

През последните седмици поп звездата направи поредица от необичайни изказвания и се появи на снимки и видеоклипове, в които изглеждаше разсеян и нестабилен. Много фенове започнаха да изразяват опасения, че 31-годишният певец се нуждае от професионална помощ. Ако това поведение продължи да е толкова рисково, колкото изглежда, е възможно съдът да разгледа мярка за попечителство, насочена към неговото благополучие.

„Като опитен адвокат ще го кажа директно: ако поведението на Джъстин Бийбър е толкова обезпокоително, колкото се твърди — със странни публикации в социалните мрежи, признаци на дезориентация и изказвания, намекващи за емоционална нестабилност и социална изолация — тогава, да, поставянето му под попечителство е възможен сценарий“, коментира адвокат Джейми Райт пред The US Sun.

Според нея обаче това би било крайна мярка:

„Попечителството е като правна ядрена опция.“

В Калифорния то представлява съдебно постановен механизъм, чрез който определено лице (попечител) поема управлението на личните, финансови или здравни въпроси на възрастен, за когото е доказано, че не може да се грижи сам за себе си. Това не е нещо, което се прилага лекомислено.

„Не става въпрос просто за странни постове в Instagram. Необходима е сериозна медицинска експертиза, и съдът поставя висока летва“, добавя Райт.

След случая с Бритни Спиърс, обществеността и правната общност са изключително чувствителни към потенциални злоупотреби със системата.

At this rate, Justin Bieber is going to need to be put under conservatorship. pic.twitter.com/3Kccz3WvNt

В повечето случаи съпруг или родител могат да подадат молба за попечителство. В този контекст Хейли (28 г.) или майката на Джъстин, Пати Малет, биха могли да поискат това само ако докажат, че той:

Ако съдът одобри искането, Джъстин може да загуби правото да взема самостоятелни решения за здравето си, парите си, а потенциално и за родителските си отговорности. Това би оказало сериозен натиск върху брака му с Хейли и би могло да засегне бъдещите му партньорства с брандове, турнета и рекламни ангажименти.

„Той е млад, влиятелен и световноизвестен — което означава, че всякакви правни действия ще бъдат подложени на масов обществен контрол. Но когато става дума за сигурността, особено на дете, никой не е недосегаем“, казва Райт.

Наскоро Джъстин предизвика сериозни притеснения с поредица от публикации в социалните мрежи, в които говори за употреба на наркотици, изолация и вътрешна борба. В една от тях той сподели екранна снимка на чат с AI, в който пита:

„Използван ли е кетамин за контрол на емоциите на хората?“

AI отговаря: „Има ясни доказателства за злоупотреба с кетамин в определени контексти, особено в рамките на правоприлагането.“

Sadly, Justin Bieber will likely end up under a conservatorship, due to not having the ability to live on his own because of a traumatic childhood and abuse he never sought help for. pic.twitter.com/PhQ6fC6UKm