Какво се случва с Джъстин Бийбър (СНИМКИ/ВИДЕО)

Д али става дума за новооткрития натиск на бащинството, за брачните конфликти или за последиците от арестите на Пъф Деди, Джъстин Бийбър не изглежда толкова добре тези дни.

Някогашният певец с бебешко лице беше заснет в Ню Йорк тази седмица да прилича на Рентън от „Трейнспотинг“ (британски филм) с празен поглед, бръсната глава и хлътнали бузи.

30-годишният младеж е твърде млад, за да изглежда толкова уморен. Новото бебе в къщата може да обясни част от това, но Бийбър изглежда има стотици проблеми, като малкият Джак Блус вероятно е най-малкият от тях.

Бийбър се отказва от концертите си през септември 2022 г. в края на световното си турне след рядка инфекция на лицето и се смята, че на практика е обърнал гръб на света на музиката. Мнозина се надяваха, че той ще промени постъпките си, след като посрещна първото си дете през август миналата година, но изглежда, че това не се е случило.

Justin Bieber might hold the world record for the lowest pants ever. pic.twitter.com/WIlizbB4S0

„Хейли се бори с Джъстин почти от самото начало на брака. Тя го обича безумно, но той е разюздан. Някои от приятелите ѝ я съветват да се справи сама и да го напусне. Поведението му понякога е неприемливо. Тя търпи много“, казва вътрешен източник пред Daily Mail.

Justin Bieber is deteriorating before our eyes….



Hopefully he gets justice from Diddy and others… pic.twitter.com/8gpI4VANE6