„Той обича жена си повече от всичко“: Джъстин Бийбър е с разбито сърце заради Хейли

Х ейли Бийбър наскоро разкри, че е имала проблеми с психичното здраве - и съпругът ѝ Джъстин Бийбър не искал да я вижда по този начин. „Той обича жена си повече от всичко и знае, че тя има златно сърце.”, разкри източник, близък до звездата.

26-годишната Хейли разкри чрез своята история в Instagram, че напоследък е преживяла доста трудности.

„Обичам да се шегувам за това как се чувствам, защото понякога е по-лесно, отколкото да призная, че ми е трудно“, пише моделът. „Но честно казано от началото на 2023 г. имах едни от най-тъжните и тежки моменти, които съм имал в живота си на зряла възраст, а умът и емоциите ми бяха меко казано крехки. И знам, че толкова много други хора се чувстват като мен, така че просто знайте, че не сте сами.“, продължи тя.

Хейли не разкри източника на емоционалните си борби в откровения си пост, но става ясно, че Джъстин пази гърба на жена си, докато минава през всичко това.

„Джъстин знае, че животът е свързан с възходи и падения и той знае, че тя ще премине през това. Но беше трудно да я гледа разстроена и всичко, което той може да направи, е да бъде до нея, независимо от всичко.“,казва източник.

