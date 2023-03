Джъстин Бийбър отменя цялото си световно турне

К анадският певец Джъстин Бийбър анулира цялото си световно турне, което беше временно преустановено през лятото на 2022 г. заради здравословните му проблеми, предаде АФП.

Justin Bieber's "Justice" world tour has been canceled after several postponements. An announcement on the tour's Twitter account said fans could seek refunds. pic.twitter.com/2CZEALScfT