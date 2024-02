Космическият апарат "Джуно" засне изригващите вулкани на Йо, спътник на Юпитер (СНИМКИ/ВИДЕО)

С ондата на НАСА "Джуно" осъществи 58-ата си близка среща с Юпитер и последното си близко прелитане до Йо, най-вътрешната от четирите Галилееви луни на Юпитер.

Луната Йо е известна с вулканичната дейност, която бележи повърхността ѝ - първите активни вулкани, открити извън Земята. Последните снимки улавят изригването на някои от тези вулкани.

Преди малко повече от месец, на 30 декември, "Джуно" направи близко прелитане до Йо. През последната година сондата постепенно се приближаваше до вулканичната луна, като кулминацията бяха последните две наблюдения с конкретна цел: да се разбере, какво се случва във вътрешността на Йо. И в двата случая космическият апарат се намира на около 1 500 км в най-близката си точка до луната.

Смята се, че причината за вулканизма е гравитацията на Юпитер и влиянието на две от другите три Галилееви луни (Европа и Ганимед). Между обектите се случва прилив и отлив, който нагрява вътрешността на луните. Смята се, че под ледения океан на Европа или уникалното магнитно поле на Ганимед също са свързани с този процес.

Въпреки това остават много неясноти, така че прелитането ще покаже дали под повърхността на Йо съществува глобален океан от магма, който пробива в лавови езера и вулкани.

Космическият апарат Джуно се подготвя за прелитане край юпитеровата луна Йо

"Йо е най-вулканичното небесно тяло, което познаваме в нашата Слънчева система", коментира Скот Болтън, главен изследовател на "Джуно" от Югозападния изследователски институт, по време на по-ранното приближаване към Йо миналата година.

"Като наблюдаваме Йо с течение на времето при многократни преходи, можем да наблюдаваме как се променят вулканите - колко често изригват, колко ярки и горещи са, дали са свързани с група или са самостоятелни и дали формата на потока лава се променя", посочва Болтън.

