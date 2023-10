Точно преди Хелоуин: Облаците на Юпитер образуваха призрачно лице (СНИМКИ)

Д ори Юпитер навлиза в духа на Хелоуин. Докато летеше около 7700 км над облаците на газовия гигант на 7 септември, мисията Juno на НАСА засне във въртящите се буреносни облаци на Юпитер нещо, което изглежда като зловещо лице. Космическата агенция публикува изображението в сряда.

НАСА каза, че призрачната гледка е към район в далечните северни региони на Юпитер, известен като Jet N7. Изображението показва турбулентни облаци и бури покрай терминатора на Юпитер, разделителната линия между дневната и нощната страна на масивната планета.

„Ниският ъгъл на слънчевата светлина подчертава сложната топография на характеристиките в региона, които учените са проучили, за да разберат по-добре процесите, протичащи в атмосферата на Юпитер“, се казва в изявление на НАСА.

Лицето остава незабелязано, докато ученият Владимир Тарасов не създава изображението, използвайки необработени данни от JunoCam.

