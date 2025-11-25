Извънземни сонди може би се крият на видно място, казва учен

И звънземни сонди може да се крият сред нас на видно място, докато ги търсим на грешните места, съобщава Newsweek.

Това е теорията на професор Алекс Елъри от университета Карлтън, който твърди, че ако самовъзпроизвеждащи се извънземни сонди са достигнали нашата слънчева система, те може да не са под формата на летящи чинии или мигащи светлини, а да са камуфлирани като скали от астероиди, лунни отломки или комети.

„Вярвам, че извънземният разум (под формата на изкуствен интелект) може да е скрит под лунната повърхност, всъщност „хибернирайки“. Те могат периодично да се появяват на повърхността, за да наблюдават нашата планета и нейната биологична еволюция. Тъй като тази еволюция става по-интересна, периодите им на пробуждане може да станат по-чести, но нашият вид е еволюирал много бързо, за да използва инструменти през последните около 2 милиона години“, каза Елъри пред Newsweek.

Самовъзпроизвеждащите се космически кораби или сонди често се наричат ​​фон Нойманови сонди, въведени като концепция от математика и физик Джон фон Нойман през 40-те години на миналия век. Идеята е, че това са машини, способни да добиват ресурси, да се възпроизвеждат и разпространяват из галактиката в продължение на милиони години.

Въпреки това, вместо да търсим радио и изкуствени сигнали в небето, Елъри предлага да насочим вниманието си по-близо до дома, търсейки доказателства за технологична активност, като необичайни изотопни съотношения или магнитни аномалии на Луната и други близки планети и небесни обекти.

„Слънчевата система е огромна и до голяма степен неизследвана. Може да има сонди навсякъде – в кратери на Луната или да се крият в астероидния пояс и пояса на Кайпер и двата региона в Слънчевата система“, каза Елъри в изявление.

It's entirely possible that alien probes have been watching us from within our solar system, just cleverly hidden or disguised so we would be none the wiser. So goes the theory in a new paper by researchers at Carleton University. pic.twitter.com/nmcPsewSsU — VICE (@VICE) November 9, 2025

Той обясни допълнително пред Newsweek, че предпочита Луната, тъй като е „богат източник на леснодостъпен алуминий“, „многофункционален материал“ и притежава „малко гравитационно поле, което прави производствените операции по-лесни, отколкото на астероиди“.

В своята предпечатна статия – което означава, че тя все още не е официално рецензирана, но се основава на предишни изследвания – Елъри подчертава важността на определянето „какво да се търси и къде“, тъй като изследването на нашата слънчева система „се консолидира в търговска индустриализация“.

„След като разгледахме астероидните ресурси, предполагаме, че доказателствата за астероидна обработка ще бъдат трудни за разграничаване от естествените процеси, предвид ограниченията, наложени от самовъзпроизвеждането. Освен това установихме, че Луната е идеална база за производствени операции“, каза той.

Елъри предположи, че е възможно да се изградят ядрени реактори на Луната, използвайки материали, открити там, които биха могли да оставят химически следи от минала реакторна активност.

„Освен това предполагаме, че в предварителна икономическа търговия с ресурси, самовъзпроизвеждаща се сонда може да е оставила артефакти, заровени с астероидни ресурси на Луната. Такива дарове биха били откриваеми и достъпни само след като бъде достигнат праг на технологична сложност, за да бъдат открити и разбрани. Очевиден дар в търговията с използваните ресурси би бил универсален конструктор“, добави той.

Елъри призна аргумента, че предвид ограниченията на нашето изследване на огромната ни слънчева система, не е изненадващо, че все още не сме открили доказателства за извънземни роботизирани сонди, особено поради типично малките им размери.

„Представихме потенциални места за целенасочени търсения и признахме, че техносигнатурите биха могли да бъдат по-големи, но скрити, въпреки че може да има широко разпространени изотопни доказателства за изкуствено генериране на ядрена енергия. Търсенето ни на подобни техносигнатури ще бъде страничен ефект от собствените ни усилия за индустриализиране на лунните и астероидните ресурси. Аномалният кратер Чиксулуб [един от най-големите и най-добре запазени кратери на Земята] е бил открит от петролни геолози десетилетия преди значението му да бъде разкрито от Алварес и др. За Луната и астероидите сме въоръжени. Колкото по-бързо стигнем до тях, толкова по-бързо може да открием отговора на един от най-важните научни и философски въпроси на нашето време​“, каза той.