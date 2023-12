"Зелен призрак": Какво представлява причудливото явление

С ред менажерията от видове светещи явления в горните слоеве на атмосферата, едно от тях е наречено "зелен призрак". Първото спектрално изображение на такъв призрак разкрива наличието на желязо и никел в праха, падащ на планетата в момент на електрически бури, за да предизвика неземно сияние, съобщава IFL Science.

Светлините в небето са наблюдавани, откакто има хора, които да ги изследват- цели религии са били посветени на боговете. Разширяването на човечеството към по-високите географски ширини ни изложи на нови видове явления - под формата на полярни сияния. Развитието на летенето ни позволи да забележим примери, които могат да се видят само от височината на по-голямата част от атмосферата, а по-широкото разпространение на фотоапаратите даде възможност да изучаваме неща, които някога са били само приказки на пътешественици.

NASA has announced that a team of scientists has spotted so-called “sprites” and “elves” on Jupiter.https://t.co/adU8gFQiYX — Nerdist (@nerdist) November 8, 2020

В резултат на това от 1989 г. насам открихме множество светлинни явления на голяма височина - получили имена като спрайт (рядък вид светкавичен заряд), елфи и тролове - както и по-прозаично звучащите STEVE и високотехнологичните сини струи. Краткотрайните червени светлини, наречени спрайт, понякога пораждат зелени сияния, наричани още “призраци”. Спрайтовете могат да съпътстват електрически бури и често приличат на гигантски медузи. Те се причиняват от електрически разряди, или с други думи, от особено височинна форма на мълния - но “призраците” остават загадка.

Д-р Мария Пасас-Варо от Института по астрофизика в Андалусия и нейните колеги обясняват, какво представлява явлението на мистериозните "призраци".

"BLUE LIGHTNING IN THE STRATOSPHERE: First recorded by cameras on the space shuttle in 1989, blue jets are part of a growing menagerie of transient luminous events (TLEs) in the upper atmosphere. They appear alongside sprites, ELVES, and other lightning-like forms." pic.twitter.com/JdX14QrM8M — Justice (@Loveon999) August 17, 2021

Спрайтовете са изключително редки и само малка част от тях създават “призраци”, което оставя малко възможности за наблюдение на явленията. Когато се появят, “призраците” обикновено траят по-малко от секунда.

Много различни елементи могат да произвеждат зелени емисии, когато се нагряват при подходящи условия. Първоначално се е предполагало, че цветът на “призраците” е продукт на кислородните атоми, енергизирани от разрядите на спрайтовете. Въпреки това, след години на лов, когато изследователите успели да получат спектрална проба от призрак, по-голямата част от цвета се оказала различен нюанс на зеленото, такъв, който се свързва с желязото.

„Явлението представлява метеори, които навлизат в атмосферата с висока скорост, изгарят, а след това метални атоми остават суспендирани“, каза Пасас-Варо пред El Pais.

Приносът на желязото не е бил очевиден, тъй като двете основни видими линии на излъчване на желязото, с дължина на вълната 528,0 и 583,5 nm, се оказват много близки до основната линия на атомния кислород (557,7 nm).

Някои допълнителни нюанси на зеленото се осигуряват от по-редки метали в астероидите, особено от никела, като емисионната линия от атмосферния кислород играе само малка роля. По ирония на съдбата светлината, която все пак идва от осмия елемент от периодичната таблица, е предимно йонният молекулярен кислород, а не очакваният атомен кислород.

Причината, поради която Пасас-Варо и колегите му е трябвало да заснемат 42 спрайта, преди да се образува един “призрак”, вероятно е, че атмосферата трябва да е била наскоро запълнена с астероидно желязо. Дори желязото да е налице, ако то се намира твърде високо, за да може да бъде достигнато от спрайта,”призракът” няма да бъде видян.

#DYK?

Astronomers find sprites in Jupiter's atmosphere!

Scientists with NASA’s Juno say they have detected sprites or elves, electrical phenomena above thunderstorms on Earth but in the clouds of Jupiter. Unlike the red earthly ones, the Jovian's are bluehttps://t.co/OZGokv4vJu pic.twitter.com/WcoU217iVL — Tom Fulop-Lover of all things SPACE 🇦🇺 (@TomFulop) November 1, 2020

Докато някои учени са доволни просто да дадат имена от фолклора на явленията, които изглеждат магически, други настояват да създадат по-сложни имена.

Така Стив се превръща в Силно термично увеличение на скоростта на излъчване. Терминът “призрак” е малко по-различен и влиза в употреба едва след като фотографът Пол Смит и първият човек, заснел сиянието, Ханк Шикма, не успяват да измислят съкращение. Те се спрели на "Зелени емисии от кислород в Спрайт Топс", като вместо това в новата статия се предлага следното наименование: "Оптични емисии от Спрайт Топс" (GreenisH Optical emission from Sprite Tops).