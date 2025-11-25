България

От 2° до 18°: Какво време ни очаква днес

Максималните температури ще са предимно между 10° и 15°, в София – около 12°

25 ноември 2025, 06:25
От 2° до 18°: Какво време ни очаква днес
Източник: iStock/Getty Images

Д нес над Югозападна и Източна България ще има разкъсана средна и висока облачност. Над останалата част от страната облачността временно ще намалее до слънчево. Вятърът от юг ще се усили. Почти тихо ще остане в Дунавската равнина и западните райони на Горнотракийската низина. Максималните температури ще са предимно между 10° и 15°, в София – около 12°.

Атмосферното налягане ще се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

През нощта срещу сряда от запад-югозапад ще започне ново увеличение на облачността.

По Черноморието ще има разкъсана средна и висока облачност. Ще духа умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-18°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето бавно ще се усилва и ще бъде 2-3 бала.

Над планините ще има променлива облачност. Ще духа силен югозападен вятър. Температурите ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

В средата на седмицата над Западна и Централна България ще бъде облачно, с валежи от дъжд, по-значителни в югозападната част от страната в четвъртък. С обръщане на вятъра от северозапад, ще нахлува сравнително студен въздух. На изток въздушният пренос ще е все още от югозапад и ще е топло. Там облачността ще се вплътни, но вероятността за валежи е малка.

Източник: БТА/НИМХ    
Времето днес Прогноза за времето Температури Облачност Валежи Вятър Черноморие Планини Студен въздух Атмосферно налягане
Последвайте ни
От 2° до 18°: Какво време ни очаква днес

От 2° до 18°: Какво време ни очаква днес

България с позитивни икономически перспективи, МВФ предупреждава за дълг

България с позитивни икономически перспективи, МВФ предупреждава за дълг

Как разрухата бавно превзема Унгария

Как разрухата бавно превзема Унгария

Мелания посрещна коледното дърво на Белия дом след скандала от първия мандат на Тръмп

Мелания посрещна коледното дърво на Белия дом след скандала от първия мандат на Тръмп

Намаляват сделките с имоти след еврото

Намаляват сделките с имоти след еврото

pariteni.bg
От бастион на G-Class, Magna става производител на китайски е-коли

От бастион на G-Class, Magna става производител на китайски е-коли

carmarket.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 1 ден
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 1 ден
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 1 ден
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 1 ден

Виц на деня

Полицай спира шофьор: – Знаете ли защо ви спрях? – Да, да — да си поговорим малко. Нали и на вас ви е скучно?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Извънземни сонди може би се крият на видно място, казва учен

Извънземни сонди може би се крият на видно място, казва учен

Любопитно Преди 10 минути

Това е теорията на професор Алекс Елъри от университета Карлтън

Диамант, принадлежал на Хабсбургите, е открит след век мистерия

Диамант, принадлежал на Хабсбургите, е открит след век мистерия

Любопитно Преди 11 минути

Легендарният флорентински диамант, принадлежал на Хабсбургите, е открит в канадски банков трезор

<p>Археолози откриха неолитен обект във водите край остров Пашман</p>

Археолози откриха неолитен обект във водите край хърватския остров Пашман

Любопитно Преди 7 часа

Смята се, че неолитната общност е построила голямо селище в този изолиран район

Търг за коне в ОАЕ отчете продажби за 1,76 млн. долара

Търг за коне в ОАЕ отчете продажби за 1,76 млн. долара

Свят Преди 8 часа

Събитието се радва на значителна посещаемост от собственици и развъдчици на арабски коне от ОАЕ и от страни от Съвета за сътрудничество в Залива

<p>Тръмп е имал &quot;много добър разговор&quot; със Си</p>

Тръмп е имал "много добър разговор" със Си Цзинпин

Свят Преди 9 часа

Китайският президент каза, че двете страни трябва да запазят "импулса в отношенията си"

Мъж се вряза в пешеходци в Токио, уби човек

Мъж се вряза в пешеходци в Токио, уби човек

Свят Преди 10 часа

Шофьорът, на 37 г., е арестуван, след като първоначално успял да избяга

Руски дронове поразиха Одеса, взривове отекват в града

Руски дронове поразиха Одеса, взривове отекват в града

Свят Преди 10 часа

Има прекъсвания в движението на градския електротранспорт по някои маршрути

Със скандирания "оставка и промяна": Приключи протестът на медиците в София

Със скандирания "оставка и промяна": Приключи протестът на медиците в София

България Преди 10 часа

Протестиращите блокираха движението на Орлов мост

<p>AI&nbsp;може да се превърне в &quot;съвременен Франкенщайн&quot;</p>

ООН: AI може да се превърне в "съвременен Франкенщайн"

Свят Преди 10 часа

"Отговорност на правителствата е с общи усилия да предотвратят подобен сценарий", каза Фолкер Тюрк

Граждани спряха мъж, шофирал крадена кола под въздействието на алкохол

Граждани спряха мъж, шофирал крадена кола под въздействието на алкохол

България Преди 11 часа

Той бил арестуван и отведен в Районното управление

МВнР остро осъди поредния антибългарски акт в РСМ

МВнР остро осъди поредния антибългарски акт в РСМ

Свят Преди 11 часа

От министерството уточниха, че заедно с посолството ни в Скопие поддържат постоянен контакт с Владимир Перев

Разградско семейство обвинено в трафик на жени остава зад решетките

Разградско семейство обвинено в трафик на жени остава зад решетките

България Преди 11 часа

Двамата обвиняеми бяха част от организирана група, чиито членове през август 2023 г. бяха осъдени от Окръжния съд в Разград

<p>Болсонаро остава зад решетките след решение на върховния съд</p>

Жаир Болсонаро остава зад решетките след решение на върховния съд

Свят Преди 11 часа

Бившият бразилски президент очаква окончателните решения по обжалванията на присъдата му от 27 години затвор по обвинения в заговор за преврат

Кремъл: Путин и Ердоган обсъдиха мирния план за Украйна

Кремъл: Путин и Ердоган обсъдиха мирния план за Украйна

Свят Преди 11 часа

Турция поддържа топли отношения с Киев и Москва чрез предоставянето на военна помощ за Украйна и отказа си да се присъедини към западните санкции срещу Русия

<p>&quot;Болезнени отстъпки&quot;: Новият американски план за мир в Украйна предизвика критики (ОБЗОР)</p>

"Болезнени отстъпки": Новият американски план за мир в Украйна предизвика критики в Европа

Свят Преди 12 часа

Документът, според медии, е съставен в координация с руски представители и включва редица болезнени за Киев отстъпки

Проливни дъждове потопиха Тайланд

Проливни дъждове потопиха Тайланд

Свят Преди 12 часа

Жертвите на водната стихия в Малайзия са най-малко 8

Всичко от днес

От мрежата

Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

10 явни знака, че кучето ви е уплашено

dogsandcats.bg
1

Седмицата започва със слънце и мъгли

sinoptik.bg
1

Астронавт засне полярното сияние

sinoptik.bg

Лоренци избира персонажи в Народния театър сред 41 актьори (СНИМКИ)

Edna.bg

Блатечки показа нестандартната елха с динозаври! (СНИМКА)

Edna.bg

Шок за Манчестър Юнайтед! Евертън откри резултата с 10 човека на "Олд Трафорд"

Gong.bg

Не е истина! Това е един от най-скандалните червени картони в историята (видео)

Gong.bg

Пазителките на океаните: Разказ за живота сред акули, морски лъвове и големи дълбочини

Nova.bg

На второ четене: Първият бюджет в евро влиза в парламентарните комисии

Nova.bg