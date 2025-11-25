Диамант, принадлежал на Хабсбургите, е открит след век мистерия

Любопитно

25 ноември 2025, 06:34
Източник: iStock/Getty Images

Л егендарният флорентински диамант, принадлежал на Хабсбургите, е открит в канадски банков трезор, след като е бил в неизвестност повече от 100 години. Императрица Зита е скрила 137-каратовото бижу в сейф, след като семейството ѝ е избягало по време на Втората световна война.

Смятало се е, че 137-каратовото бижу, което някога е украсявало короната на император на Свещената Римска империя Франц Стефан, е изгубено от 1919 г. Сега се оказа, че императрица Зита - съпруга на последния австро-унгарски император Карл I - е скрила диаманта в сейф, след като семейството е избягало по време на Втората световна война.

"Колкото по-малко хора знаят за това, толкова по-голяма е безопасността", казва Карл фон Хабсбург-Лотарингия, внук на императора.

Семейството изпълнило обет, даден от Зита, да не разкрива местонахождението на диаманта в продължение на 100 години след смъртта на Чарлз I. Едва сега наследниците решили да покажат реликвата на света.

Хабсбургите планират да прехвърлят Флорентинския диамант в канадски тръст за съхранение и да го изложат в местни музеи като благодарност към страната, която е приютила императорското семейство в изгнание.

Така приключи една вековна мистерия, вдъхновяваща писатели и режисьори. Флорентинският диамант е не само символ на имперското величие, но и свидетел на драматичната история на Европа.

Източник: unn.ua    
Флорентински диамант Хабсбурги Императрица Зита Диамант Втора световна война Канада Банков трезор Преоткриване Имперско бижу Мистерия
