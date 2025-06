Клуни в двореца! Джордж и Амал сияят редом до крал Чарлз в Бъкингамския дворец (СНИМКИ)

К рал Чарлз внесе звезден блясък в последното тържество в Бъкингамския дворец.

На 25 юни Джордж Клуни и Амал Клуни бяха сред специалните гости на приема, организиран в чест на лауреатите на наградите Royal Trust Awards 2025 — млади хора, които са преодолели сериозни предизвикателства, за да подобрят живота си и да окажат положително въздействие върху своите общности.

Britain’s King Charles welcomed actor George Clooney and international human rights lawyer Amal Clooney to Buckingham Palace for the King’s Trust Awards reception pic.twitter.com/PsKRUqQfKq

76-годишният монарх бе заснет в непринуден разговор и усмивки с прочутата двойка по време на събитието. Джордж и Амал се присъединиха към краля и за официална групова снимка с победителите и други поддръжници на инициативата.

64-годишният актьор бе облечен в елегантен сив костюм без вратовръзка, а 47-годишната адвокатка впечатли с изискан черен тоалет с паднало деколте.

Това не бе първата им среща с крал Чарлз в дворцова обстановка. През март 2019 г. Джордж и Амал присъстваха на официална вечеря в Бъкингамския дворец в чест на същата благотворителна организация — тогава все още позната като The Prince's Trust преди Чарлз да се възкачи на трона. И тогава триото бе уловено в приятелски разговори и усмивки – в пълно вечерно облекло, с черни папионки за господата и бяла рокля за Амал.

George Clooney and wife Amal look delighted as they meet the King's Trust Award winners and chat away with His Majesty at Buckingham Palace https://t.co/8PapuRewuW