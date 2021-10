Джиджи Хадид и Зейн Мaлик се разделиха! Посегнал ли е той на майка ѝ?

Д жиджи Хадид и Зейн Мaлик отново се разделиха!

26-годишният модел и 28-годишният изпълнител са се разделили, след като Зейн е бил обвинен, че е посегнал на майката на Джиджи - Йоланда Хадид, по време на спор, казва източник пред etonline.

