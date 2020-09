Джиджи Хадид стана майка, показа трогателна снимка

Д жиджи Хадид и Зейн Мaлик станаха родители за първи път. Двамата съобщиха в социалните мрежи за раждането на тяхната дъщеря.

Към радостната новина двойката добави черно-бели снимки на малката ръчичка на бебето. Момиченцето се е появило на бял свят през уикенда, но родителите го обявиха официално сега.

"Нашето момиченце се присъедини към нас през уикенда и вече промени света ни", написа манекенката в Инстаграм.

Нейната половинка Зейн Малик изрази емоциите си в Туитър.

"Нашето момиченце е тук, здрава и красива. Невъзможно е да се опитвам да обясня как се чувствам в момента. Любовта, която изпитвам към това малко човече, е извън разбиранията. Горд съм да я нарека своя и съм благодарен за живота, който ни предстои задно", написа музикантът.

Our baby girl is here, healthy & beautiful🙏🏽❤️to try put into words how i am feeling right now would be an impossible task. The love i feel for this tiny human is beyond my understanding.Grateful to know her, proud to call her mine, & thankful for the life we will have together x pic.twitter.com/nvhfOkk2fw