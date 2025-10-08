Дженифър Лопес и Бен Афлек се харесват много повече, когато не са женени

Провокативният Симеон Кралев се завръща на Арената на “Игри на волята” тази вечер

Д женифър Лопес и Бен Афлек изглеждат в по-добри отношения от всякога — именно след като вече не са женени, съобщи източник пред Page Six.

Бившите съпрузи се събраха отново в понеделник вечер в Ню Йорк за премиерата на новия си филм „Целувката на жената-паяк“ — първата им публична поява, откакто разводът им беше финализиран през януари.

Jennifer Lopez and Ben Affleck like each other ‘so much more when they’re not married’: source

https://t.co/k4qe9G4mqr pic.twitter.com/owvNP2TsQ6 — Page Six (@PageSix) October 7, 2025

Според близки до тях източници, Лопес възлага големи надежди филмът да ѝ донесе номинация за „Оскар“. Но разговорите около премиерата не бяха само за нейното представяне на екрана, а и за топлата ѝ поява на червения килим редом до Афлек, който е продуцент на проекта.

„Те се харесват много повече, когато не са женени един за друг“, споделя източник, близък до Лопес. „Всеки от тях играе своя роля – тя е бляскавата, разкошна дива, суперзвезда на пиедестал, а той е пакостливият негодник, който я държи на разстояние, за да поддържа искрата помежду им. Докато остават в тези роли, всичко между тях работи перфектно. В момента, в който се опитат да бъдат нещо повече – особено нещо толкова обикновено като съпруг и съпруга – всичко се разпада“, допълва той.

56-годишната Лопес и 53-годишният Афлек изглеждаха в отлични отношения. Афлек с ентусиазъм говореше за бившата си съпруга, като я нарече „невероятна“ актриса, която „наистина прави всичко“, в интервю за Extra.

Лопес изпълнява ролята на Ингрид Луна/Аврора/Жената-паяк, а продуцентската компания на Афлек и Мат Деймън — Artists Equity — е сред партньорите зад проекта, сключили сделката още преди раздялата на двойката. Филмът е адаптация на едноименния роман от 1976 г. на аржентинския писател Мануел Пуиг, вдъхновил и филм от 1985 г., както и бродуейски мюзикъл от 1993 г.

Ben Affleck raves #KissOfTheSpiderWoman is role Jennifer Lopez was "born to play": "She's fabulous." 🥰 pic.twitter.com/CUqRemVuz8 — ExtraTV (@extratv) October 6, 2025

„Дженифър е родена за тази роля“, каза Афлек. „Тя е изумителна във филма. Нямам търпение публиката да го види. Гордея се с този проект не по-малко, отколкото с всеки друг, в който съм участвал. Наистина съм развълнуван да бъда тук тази вечер.“

Той похвали и нейната работна етика: „Още от самото начало Дженифър беше готова да даде всичко от себе си – и го направи. Работеше невероятно усърдно. Виждате всичките ѝ таланти. Тя е човек, израснал с класическите мюзикъли.“

По време на интервю за предаването Today Лопес се засмя неловко на въпрос за раздялата, но откровено призна:

„Ако не беше Бен, този филм нямаше да бъде направен... и винаги ще му отдавам тази заслуга.“

Лопес подаде молба за развод на втората годишнина от брака им през август 2024 г., след месеци спекулации за разрив.

Двамата бяха сгодени две години, преди да се разделят през 2004 г., а през 2021 г. възобновиха връзката си и сключиха брак.

Лопес призна, че след снимките си е взела почивка, която ѝ е помогнала да преодолее труден период:

„Забавно е, защото филмът е за бягство от реалността – за това как киното и изкуството могат да ни спасят в най-тежките моменти. Работата по този проект беше сбъдната мечта за мен и ми помогна да премина през сложен етап и в личния си живот.“