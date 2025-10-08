Любопитно

Дженифър Лопес и Бен Афлек се харесват много повече, когато не са женени

Бившите съпрузи се събраха отново в понеделник вечер в Ню Йорк за премиерата на новия си филм „Целувката на жената-паяк“

8 октомври 2025, 16:04
Огромен "подводен град" може да крие ключа към произхода на живота на Земята
Ключова капитанска битка променя хода на Войната на племената в “Игри на волята”
Не са само пеперуди в стомаха: Учени откриха как се усеща любовта в тялото
Мъжът до бременната Стефани от Big Brother с първи думи към нея: “Не ми стана приятно, че пушеше!” (ВИДЕО)
Още един съквартирант напуска Big Brother тази вечер
Провокативният Симеон Кралев се завръща на Арената на “Игри на волята” тази вечер
Коалиции, скрити моменти и негативни коментари - откровенията на д-р Петров от „Игри на волята“ (ВИДЕО)
Неврохирургът д-р Петров напусна “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка

Д женифър Лопес и Бен Афлек изглеждат в по-добри отношения от всякога — именно след като вече не са женени, съобщи източник пред Page Six.

Бившите съпрузи се събраха отново в понеделник вечер в Ню Йорк за премиерата на новия си филм „Целувката на жената-паяк“ — първата им публична поява, откакто разводът им беше финализиран през януари.

Според близки до тях източници, Лопес възлага големи надежди филмът да ѝ донесе номинация за „Оскар“. Но разговорите около премиерата не бяха само за нейното представяне на екрана, а и за топлата ѝ поява на червения килим редом до Афлек, който е продуцент на проекта.

„Те се харесват много повече, когато не са женени един за друг“, споделя източник, близък до Лопес. „Всеки от тях играе своя роля – тя е бляскавата, разкошна дива, суперзвезда на пиедестал, а той е пакостливият негодник, който я държи на разстояние, за да поддържа искрата помежду им. Докато остават в тези роли, всичко между тях работи перфектно. В момента, в който се опитат да бъдат нещо повече – особено нещо толкова обикновено като съпруг и съпруга – всичко се разпада“, допълва той.

56-годишната Лопес и 53-годишният Афлек изглеждаха в отлични отношения. Афлек с ентусиазъм говореше за бившата си съпруга, като я нарече „невероятна“ актриса, която „наистина прави всичко“, в интервю за Extra.

Лопес изпълнява ролята на Ингрид Луна/Аврора/Жената-паяк, а продуцентската компания на Афлек и Мат Деймън — Artists Equity — е сред партньорите зад проекта, сключили сделката още преди раздялата на двойката. Филмът е адаптация на едноименния роман от 1976 г. на аржентинския писател Мануел Пуиг, вдъхновил и филм от 1985 г., както и бродуейски мюзикъл от 1993 г.

„Дженифър е родена за тази роля“, каза Афлек. „Тя е изумителна във филма. Нямам търпение публиката да го види. Гордея се с този проект не по-малко, отколкото с всеки друг, в който съм участвал. Наистина съм развълнуван да бъда тук тази вечер.“

Той похвали и нейната работна етика: „Още от самото начало Дженифър беше готова да даде всичко от себе си – и го направи. Работеше невероятно усърдно. Виждате всичките ѝ таланти. Тя е човек, израснал с класическите мюзикъли.“

По време на интервю за предаването Today Лопес се засмя неловко на въпрос за раздялата, но откровено призна:

„Ако не беше Бен, този филм нямаше да бъде направен... и винаги ще му отдавам тази заслуга.“

Лопес подаде молба за развод на втората годишнина от брака им през август 2024 г., след месеци спекулации за разрив.

Дженифър Лопес и Бен Афлек с първа поява на червения килим след развода
Двамата бяха сгодени две години, преди да се разделят през 2004 г., а през 2021 г. възобновиха връзката си и сключиха брак.

Лопес призна, че след снимките си е взела почивка, която ѝ е помогнала да преодолее труден период:

„Забавно е, защото филмът е за бягство от реалността – за това как киното и изкуството могат да ни спасят в най-тежките моменти. Работата по този проект беше сбъдната мечта за мен и ми помогна да премина през сложен етап и в личния си живот.“

Дженифър Лопес Бен Афлек Развод Целувката на жената-паяк Филмова премиера Червен килим
