За първи път след развода: Дженифър Лопес и Бен Афлек отново заедно

Двамата присъстваха на премиерата на мюзикъла „Целувката на жената-паяк“ в Ню Йорк

7 октомври 2025, 11:39
За първи път след развода: Дженифър Лопес и Бен Афлек отново заедно
Д женифър Лопес и Бен Афлек се появиха отново заедно на червения килим — за първи път след развода си. Двамата присъстваха на премиерата на мюзикъла „Целувката на жената-паяк“ в Ню Йорк в понеделник, което бележи първата им публична изява като бивша двойка, след като финализираха раздялата си през януари, пише Page Six.

Лопес и Афлек изглеждаха в приятелски отношения. Певицата бе заснета, докато разговаря с него и се усмихва, а той се навеждаше към нея, за да ѝ прошепне нещо. Двамата позираха за снимки заедно, а в един момент Афлек постави ръка на кръста ѝ, за да ѝ помогне да премине по червения килим.

56-годишната Лопес бе облечена в зашеметяваща кафява рокля с флорални мотиви и черен слой, наподобяващ паяжина, докато 53-годишният Афлек заложи на класическа визия с тъмносин костюм. Лопес изпълнява главната роля в мюзикъла „Целувката на жената-паяк“ и е негов изпълнителен продуцент заедно с Афлек.

Носителят на „Оскар“ не спести похвалите си за бившата си съпруга, като в интервю за „Extra“ заяви, че Лопес е била „невероятна“ във филма.

„Още в началото знаех, че Дженифър ще даде всичко от себе си – и тя го направи“, каза той. „Работеше изключително усърдно. Виждате всичките ѝ таланти — тя е човек, израснал с класическите мюзикъли.“

„Тя наистина прави всичко това във филма!“, добави Афлек.

В интервю за „Today“ в понеделник, Лопес отдаде заслугата за реализирането на филма именно на него:

„Ако не беше Бен, този филм нямаше да бъде заснет, и винаги ще му отдавам тази заслуга“, сподели тя.

Лопес допълни, че създаването на филма ѝ е помогнало да премине през труден период в личния си живот.

„Филмът е за бягството от реалността. За това как изкуството и киното ни спасяват в най-трудните моменти“, каза тя. „Участието в този проект беше сбъдната мечта, която ми помогна да преживея един тежък момент и в личен план.“

Миналия месец Лопес коментира широко отразения си развод с Афлек и призна, че вече се чувства „друг човек“.

„Това беше най-хубавото нещо, което ми се е случвало, защото ме промени“, каза актрисата в интервю за предаването „Sunday Morning“ по CBS News.

Тя поясни: „Не че ме промени – по-скоро ми помогна да израсна така, както трябваше, и да стана по-осъзната.“

От своя страна, Афлек заяви пред GQ през март, че не изпитва „нищо друго освен уважение“ към Лопес след раздялата им.

„Хората често търсят дълбоки причини за раздялата, но истината е далеч по-обикновена, отколкото изглежда,“ размишлява той. „Когато питаш някого: ‘Какво се случи?’, няма еднозначен отговор. Това е просто история за двама души, които се опитват да разберат живота и отношенията си — както всички ние.“

„Целувката на жената-паяк“, режисиран от Бил Кондън, е филмова адаптация на едноименния сценичен мюзикъл. Изпълнението на Лопес в ролята на Ингрид Луна, известна още като Жената-паяк, вече получи положителни отзиви от критиците.

Мюзикълът излиза по кината на 10 октомври.

