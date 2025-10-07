За първи път след развода: Дженифър Лопес и Бен Афлек отново заедно

Д женифър Лопес и Бен Афлек се появиха отново заедно на червения килим — за първи път след развода си. Двамата присъстваха на премиерата на мюзикъла „Целувката на жената-паяк“ в Ню Йорк в понеделник, което бележи първата им публична изява като бивша двойка, след като финализираха раздялата си през януари, пише Page Six.

Jennifer Lopez and Ben Affleck reunite on the red carpet for the first time since their divorce https://t.co/vVQwbBHIbY pic.twitter.com/A5DiAoE1dq — Page Six (@PageSix) October 7, 2025

Лопес и Афлек изглеждаха в приятелски отношения. Певицата бе заснета, докато разговаря с него и се усмихва, а той се навеждаше към нея, за да ѝ прошепне нещо. Двамата позираха за снимки заедно, а в един момент Афлек постави ръка на кръста ѝ, за да ѝ помогне да премине по червения килим.

56-годишната Лопес бе облечена в зашеметяваща кафява рокля с флорални мотиви и черен слой, наподобяващ паяжина, докато 53-годишният Афлек заложи на класическа визия с тъмносин костюм. Лопес изпълнява главната роля в мюзикъла „Целувката на жената-паяк“ и е негов изпълнителен продуцент заедно с Афлек.

Носителят на „Оскар“ не спести похвалите си за бившата си съпруга, като в интервю за „Extra“ заяви, че Лопес е била „невероятна“ във филма.

Jennifer Lopez and Ben Affleck reunite at the NYC premiere of 'Kiss of the Spider Woman.' 💋🕷️ While J.Lo stars in the musical, both serve as executive producers of the film. pic.twitter.com/Qlu9Y87NWv — Entertainment Tonight (@etnow) October 7, 2025

„Още в началото знаех, че Дженифър ще даде всичко от себе си – и тя го направи“, каза той. „Работеше изключително усърдно. Виждате всичките ѝ таланти — тя е човек, израснал с класическите мюзикъли.“

„Тя наистина прави всичко това във филма!“, добави Афлек.

В интервю за „Today“ в понеделник, Лопес отдаде заслугата за реализирането на филма именно на него:

„Ако не беше Бен, този филм нямаше да бъде заснет, и винаги ще му отдавам тази заслуга“, сподели тя.

Лопес допълни, че създаването на филма ѝ е помогнало да премине през труден период в личния си живот.

„Филмът е за бягството от реалността. За това как изкуството и киното ни спасяват в най-трудните моменти“, каза тя. „Участието в този проект беше сбъдната мечта, която ми помогна да преживея един тежък момент и в личен план.“

Миналия месец Лопес коментира широко отразения си развод с Афлек и призна, че вече се чувства „друг човек“.

„Това беше най-хубавото нещо, което ми се е случвало, защото ме промени“, каза актрисата в интервю за предаването „Sunday Morning“ по CBS News.

Източник: Getty Images

Тя поясни: „Не че ме промени – по-скоро ми помогна да израсна така, както трябваше, и да стана по-осъзната.“

От своя страна, Афлек заяви пред GQ през март, че не изпитва „нищо друго освен уважение“ към Лопес след раздялата им.

„Хората често търсят дълбоки причини за раздялата, но истината е далеч по-обикновена, отколкото изглежда,“ размишлява той. „Когато питаш някого: ‘Какво се случи?’, няма еднозначен отговор. Това е просто история за двама души, които се опитват да разберат живота и отношенията си — както всички ние.“

„Целувката на жената-паяк“, режисиран от Бил Кондън, е филмова адаптация на едноименния сценичен мюзикъл. Изпълнението на Лопес в ролята на Ингрид Луна, известна още като Жената-паяк, вече получи положителни отзиви от критиците.

Мюзикълът излиза по кината на 10 октомври.