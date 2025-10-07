„Тук си!“: Неловката среща на Бен Афлек и Дженифър Лопес на червения килим (ВИДЕО)

Б енифер се завърна - макар и само за една вечер.

Неловък, но забавен момент настъпи, когато Бен Афлек и Дженифър Лопес се срещнаха отново на премиерата на филма „Целувката на жената-паяк“. Случката беше заснета от камера в понеделник вечерта.

Watch the awkward moment Jennifer Lopez and Ben Affleck spot each other at ‘Kiss of the Spider Woman’ premiere https://t.co/VMNvMb1JpZ pic.twitter.com/5usOXBbCGB — Page Six (@PageSix) October 7, 2025

Лопес тъкмо даваше интервю за „Access Hollywood“, когато бившият ѝ съпруг се опита да привлече вниманието ѝ. Тя се обърна, видя Афлек и възкликна с усмивка: „Тук си!“

53-годишният актьор посочи колегата си Тонатиу, с когото позираше на червения килим, и попита: „Снимка?“

За първи път след развода: Дженифър Лопес и Бен Афлек отново заедно

Лопес потвърди, че „веднага ще се включи“, преди да довърши отговора си към репортера. След това певицата се обърна към Афлек и добави, че „ще си направят снимка точно сега“.

Афлек пристъпи към нея и сякаш попита: „Как си, скъпа?“

Двамата, които се разведоха миналата година, застанаха рамо до рамо до 30-годишния Тонатиу за усмихнати снимки. Лопес блестеше в впечатляваща рокля на Харис Рийд с наметало, наподобяващо паяк, докато Афлек беше елегантен в тъмносин костюм.

По време на интервю за „Extra“ на прожекцията, носителят на „Златен глобус“ не спести комплиментите си за Лопес, наричайки я „невероятна“ актриса, която „наистина може всичко“.

По-рано същия ден Лопес беше попитана за участието си в промоцията на проекта след развода с Афлек в ефира на предаването „Today“. Танцьорката реагира с чувство за хумор, като закачливо посочи водещия Крейг Мелвин и се пошегува: „Ето! Вижте този човек.“

Любовната история между Дженифър Лопес и Бен Афлек започва още през 2002 г., когато двамата се сгодиха и прекараха заедно две години, преди да се разделят — само за да се съберат отново през 2021 г. Звездата от „Air“ ѝ предложи брак повторно през 2022 г., а тогавашната двойка се венча два пъти — първо на интимна церемония в Лас Вегас, а след това на пищно тържество в Джорджия.

Лопес подаде молба за развод през август 2024 г. след месеци на слухове за раздяла, а процедурата приключи през февруари.