Хвърляне на обувки и скандали: Вътре в бурния брак на кралица Елизабет II и принц Филип

Въпреки че бракът им продължил 73 години, се твърди, че той не е бил лишен от трудности

7 януари 2026, 12:37
И зблици на гняв с хвърляне на обувки и шокираща пестеливост – това са само част от детайлите, които разкриват, че бракът на кралица Елизабет II и принц Филип далеч не е бил само идилия. За напрежението между двамата свидетелства и скандал по време на кралско турне в Австралия, пише Page Six.

През 1954 г. двойката е отседнала в планините Яра, щата Виктория, когато Филип внезапно излязъл от вилата, а кралицата го последвала по петите – като по пътя „хвърляла тенис ракета и обувки“, пише Робърт Джобсън в новоиздадената си книга „Наследството на Уиндзор“.

След като забелязала снимачен екип, пристигнал да заснеме инсцениран момент с коали, тя бързо сграбчила съпруга си, завлякла го обратно вътре и затръшнала вратата. За щастие на кралското семейство, звукооператор е заснемал случката и по-късно я е предал на прессекретаря на кралицата, който с благодарност я е приел, пише Джобсън. След като се овладяла, монархът излязла от вилата усмихната. „Извинявайте за малката пауза“, казала тя. „Това се случва във всеки брак. А сега, какво искатe да направя?“

Елизабет се омъжва за военноморския офицер Филип, който произхожда от обедняло семейство, свързано с датското и гръцкото кралско семейство, през 1947 г.  Въпреки че бракът им продължи 73 години – до смъртта му през 2021 г. на 99-годишна възраст – се твърди, че той не е бил лишен от трудности.

Мечтата на Филип да продължи службата си във флота била прекъсната, когато Елизабет се възкачва на трона през 1952 г.

Според различни източници той се е затруднявал да определи своята роля, влизал е в конфликти с дворцовите придворни заради независимостта си и идеите си за модернизиране на монархията, както и се е дразнел от усещането, че е подценяван. Филип се борил упорито да даде фамилията си на четирите деца на двойката – Чарлз, Ан, Андрю и Едуард, – но свекърва му, кралицата майка, го принудила да приеме, че фамилията им ще бъде Уиндзор.

Той се пенсионира от официалните си обществени задължения през август 2017 г., на 96-годишна възраст, и се премества във вила в имението Сандрингам в Норфолк.

По време на карантината заради COVID-19 обаче той се връща в замъка Уиндзор, „където той и кралицата прекарваха ценно време заедно, давайки ѝ „нов тласък в живота“...“, пише Джобсън. „Двойката установи рутина, споделяйки следобеден чай през повечето дни, което радваше кралицата.“

Кралицата, която почина през 2022 г. на 96-годишна възраст, отдаде почит на съпруга си през 1997 г. с реч по случай 50-ата годишнина от сватбата им.

„Той, съвсем просто, беше моята сила и опора през всичките тези години“, каза тя, „и аз, цялото му семейство, тази и много други страни, му дължим дълг, по-голям от този, който той някога би си признал или ние някога ще разберем.“

