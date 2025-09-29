„Най-хубавото нещо, което ми се е случвало“: Дженифър Лопес откровено за развода с Бен Афлек

З вездата от „Целувката на жената-паяк“ и Бен Афлек финализираха развода си през януари. Сега Дженифър Лопес откровено сподели защо това болезнено преживяване се е превърнало в повратна точка в живота ѝ.

В интервю за Лий Коуан в предаването CBS News Sunday Morning от 28 септември, 56-годишната актриса и певица нарече раздялата си с Афлек и уроците, които е извлякла от нея, „най-хубавото нещо, което някога ми се е случвало“.

Jennifer Lopez Shares Candid Comments About Her Divorce from Ben Affleck https://t.co/bnuciXltPh — People (@people) September 28, 2025

„Защото ме промени“, обясни Лопес. „Помогна ми да израсна по начин, по който трябваше да израсна.“

Любопитно е, че Афлек е изпълнителен продуцент на новия филм на Лопес „Целувката на жената-паяк“. Лентата беше представена премиерно на фестивала „Сънданс“ през януари – същия месец, когато двамата официално финализираха развода си.

Връщайки се към работата по проекта в труден момент от личния си живот, номинираната за „Грами“ звезда сподели пред CBS News Sunday Morning: „Беше наистина тежък период. Всеки миг на снимачната площадка, всеки път, когато играех тази роля, бях толкова щастлива… А после у дома беше друго. Просто си мислех: ‘Как да се справя с това?’“

Лопес и Афлек се запознават през 2002 г. и започват връзка. След разтрогването на годежа си през 2004 г. и двамата поемат по различни пътища и създават семейства.

Лопес беше омъжена за Марк Антъни от 2004 до 2014 г., като двамата са родители на близнаците Макс и Еме. Афлек, от своя страна, беше женен за Дженифър Гарнър между 2005 и 2018 г. и имат три деца – Вайълет, Серафина и Самюъл.

През 2021 г. Лопес и Афлек възобновиха романса си и през юли 2022 г. се ожениха на интимна церемония в Лас Вегас. Месец по-късно отпразнуваха сватбата си и с тържество в Джорджия, заобиколени от близки и приятели.

Две години по-късно обаче звездната двойка реши да сложи край на брака си, а Лопес подаде молба за развод, позовавайки се на непреодолими различия. Според източник, цитиран от PEOPLE през август, Лопес днес се чувства добре и е насочила вниманието си към кариерата – включително промотирането на нейния страстен проект „Целувката на жената-паяк“.

„Това е филмът, който тя засне миналата година в Ню Йорк, докато двамата с Бен преживяваха труден период. Оттогава е извървяла дълъг път. Много е щастлива и просто благодарна за живота си“, разкрива източникът.

„Целувката на жената-паяк“, с участието на Диего Луна и Тонатиу, е филмова адаптация на бродуейската класика от 1993 г., базирана на романа на Мануел Пуиг от 1976 г. (Историята вече е била филмирана през 1985 г. с участието на Уилям Хърт, Раул Хулия и Соня Брага.)

Това е първият филмов мюзикъл в кариерата на Лопес. На специална сесия с въпроси и отговори на фестивала „Сънданс“ тя призна, че „е чакала този момент през целия си живот“.

Jennifer Lopez explains why Ben Affleck divorce was ‘the best thing that ever happened’ to her https://t.co/oTu4S7emyH pic.twitter.com/a6R6PVlpUy — New York Post (@nypost) September 28, 2025

В същото интервю за CBS News Sunday Morning Лопес подчерта, че филмът е и своеобразен почит към майка ѝ, Гуадалупе Родригес.

„Израснах с мюзикъли. Майка ми ги обожаваше и затова гледах всеки мюзикъл, за който можете да се сетите“, каза звездата. „Тя беше киноман, но истинската ѝ страст бяха мюзикълите, защото обичаше да пее и танцува на живо – както и аз.“

„Целувката на жената-паяк“ излиза по кината на 10 октомври.