„Най-хубавото нещо, което ми се е случвало“: Дженифър Лопес откровено за развода с Бен Афлек

Певицата откровено сподели защо това болезнено преживяване се е превърнало в повратна точка в живота ѝ

29 септември 2025, 10:09
„Най-хубавото нещо, което ми се е случвало": Дженифър Лопес откровено за развода с Бен Афлек
Източник: Getty Images

З вездата от „Целувката на жената-паяк“ и Бен Афлек финализираха развода си през януари. Сега Дженифър Лопес откровено сподели защо това болезнено преживяване се е превърнало в повратна точка в живота ѝ.

В интервю за Лий Коуан в предаването CBS News Sunday Morning от 28 септември, 56-годишната актриса и певица нарече раздялата си с Афлек и уроците, които е извлякла от нея, „най-хубавото нещо, което някога ми се е случвало“.

„Защото ме промени“, обясни Лопес. „Помогна ми да израсна по начин, по който трябваше да израсна.“

Любопитно е, че Афлек е изпълнителен продуцент на новия филм на Лопес „Целувката на жената-паяк“. Лентата беше представена премиерно на фестивала „Сънданс“ през януари – същия месец, когато двамата официално финализираха развода си.

Връщайки се към работата по проекта в труден момент от личния си живот, номинираната за „Грами“ звезда сподели пред CBS News Sunday Morning: „Беше наистина тежък период. Всеки миг на снимачната площадка, всеки път, когато играех тази роля, бях толкова щастлива… А после у дома беше друго. Просто си мислех: ‘Как да се справя с това?’“

Лопес и Афлек се запознават през 2002 г. и започват връзка. След разтрогването на годежа си през 2004 г. и двамата поемат по различни пътища и създават семейства.

Лопес беше омъжена за Марк Антъни от 2004 до 2014 г., като двамата са родители на близнаците Макс и Еме. Афлек, от своя страна, беше женен за Дженифър Гарнър между 2005 и 2018 г. и имат три деца – Вайълет, Серафина и Самюъл.

През 2021 г. Лопес и Афлек възобновиха романса си и през юли 2022 г. се ожениха на интимна церемония в Лас Вегас. Месец по-късно отпразнуваха сватбата си и с тържество в Джорджия, заобиколени от близки и приятели.

Две години по-късно обаче звездната двойка реши да сложи край на брака си, а Лопес подаде молба за развод, позовавайки се на непреодолими различия. Според източник, цитиран от PEOPLE през август, Лопес днес се чувства добре и е насочила вниманието си към кариерата – включително промотирането на нейния страстен проект „Целувката на жената-паяк“.

„Това е филмът, който тя засне миналата година в Ню Йорк, докато двамата с Бен преживяваха труден период. Оттогава е извървяла дълъг път. Много е щастлива и просто благодарна за живота си“, разкрива източникът.

„Целувката на жената-паяк“, с участието на Диего Луна и Тонатиу, е филмова адаптация на бродуейската класика от 1993 г., базирана на романа на Мануел Пуиг от 1976 г. (Историята вече е била филмирана през 1985 г. с участието на Уилям Хърт, Раул Хулия и Соня Брага.)

Това е първият филмов мюзикъл в кариерата на Лопес. На специална сесия с въпроси и отговори на фестивала „Сънданс“ тя призна, че „е чакала този момент през целия си живот“.

В същото интервю за CBS News Sunday Morning Лопес подчерта, че филмът е и своеобразен почит към майка ѝ, Гуадалупе Родригес.
„Израснах с мюзикъли. Майка ми ги обожаваше и затова гледах всеки мюзикъл, за който можете да се сетите“, каза звездата. „Тя беше киноман, но истинската ѝ страст бяха мюзикълите, защото обичаше да пее и танцува на живо – както и аз.“

„Целувката на жената-паяк“ излиза по кината на 10 октомври.

Източник: people.com    
Дженифър Лопес Бен Афлек Развод Целувката на жената-паяк Кариера Личен живот Повратна точка
