Дженифър Анистън разкри тайната си за грациозно остаряване

56-годишната Дженифър Анистън разкрива как успява да запази младежкия си вид, след като се появиха спекулации за пластична хирургия. Звездата от „Приятели“ отдава външния си вид на „оптимизъм“ и „позитивизъм“.

Анистън реагира на комплимента на колежката си от „Сутрешно шоу“ Марион Котияр, която я похвали, че е остаряла грациозно, и сподели изненадващата си тайна.

„Това означава толкова много за мен. Нямахме такива модели за подражание, докато растяхме“, каза тя за похвалите на Котияр в интервю за Glamour, публикувано във вторник. „И мисля, че що се отнася до грациозното остаряване, имам вечен извор на оптимизъм и позитивизъм. Наречете го младост, ако искате.“

Jennifer Aniston, 56, reveals her unbelievable secret to ‘aging gracefully’ after plastic surgery speculation: ‘I’m maintained’ https://t.co/q847MLflUS pic.twitter.com/wSoluOFxWO — Page Six (@PageSix) September 2, 2025

„Но мисля, че всичко започва с това как обичаме телата си и обичаме мястото, където се намираме“, добави тя. Анистън не потвърди, че е претърпяла скорошни пластични операции, но подчерта, че се е грижила за външния си вид.

„Няма да кажа, че не ходя на процедури за лице, лазери и всички тези хубави неща“, каза тя. „Искам да кажа, че се поддържам. Няма просто да се откажа и да позволя на тези бели коси да ме завладеят.“

„Така че всичко е въпрос на гледна точка, а също и на осъзнаването, че това е нашето единствено тяло“, продължи тя. „Това е начин на мислене. Така че за мен означава много да чуя това от Марион, която според мен е лъч светлина, любов, красота и талант.“

Дженифър Анистън е била обект на спекулации за пластични операции и преди. През март 2024 г. тя и приятелките ѝ Сандра Бълок и Аманда Анка (съпругата на Джейсън Бейтман) бяха забелязани да напускат луксозен център за пластична хирургия в Кънектикът, заснети от Daily Mail.

Jennifer Aniston Reveals Her Secret to ‘Aging Gracefully.' And It's Not What You Think It Is https://t.co/LPp8637I8E — People (@people) September 3, 2025

Групата, която очевидно се е опитала да остане под прикритие, бе заснета да излиза от кабинета на известния козметичен хирург д-р Нийл А. Гордън в Гринуич.

Според биографията му, д-р Гордън е част от „малка, елитна група от международни пластични хирурзи на лицето“, специализирана в „подмладяване на лицето и ринопластика“. Центърът предлага и инжекционни процедури като Botox и Kybella, според уебсайта.

Въпреки че Анистън никога не е потвърждавала дали се е подложила на операции за борба със стареенето, тя си направи процедура със сперма от сьомга в стремежа си за по-млада кожа.

Звездата от „Morning Show“ разкри още през януари, че следва „подход 80/20“ към здравето и фитнеса.

„Трябва да живееш живота си. Няма ограничения – освен тежки наркотици“, каза тя пред Allure. „Това е подходът 80/20. Осемдесет процента здравословен начин на живот, а след това 20 процента е: Изпийте мартини, хапнете пица и бургери и останете до късно с приятелите си. Има баланс.“

Тя също така заяви пред списанието, че иска да предефинира „правилата“ на стареенето, подхождайки към края на 50-те си години с нагласа за „позитивизъм и благодарност“.

„Каква е алтернативата?“, попита тя. „Опитвам се да не мисля за остаряването. Опитвам се да не мисля за възрастта. Светът винаги ще ни казва на каква възраст сме и какво трябва да правим жените в обществото, когато сме на това или онова място.“

„Можем да си създадем собствени правила. Всичко това са глупости“, добави тя.