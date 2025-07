Дженифър Анистън в Майорка с нов мъж до себе си - кой е хипнотерапевтът Джим Къртис?

С лед години на романтични разочарования, Дженифър Анистън изглежда се е обърнала към нестандартен път в търсенето на любовта.

56-годишната звезда от сериала „Приятели“, която преживя шумни раздели с Брад Пит и Джъстин Теру, предизвика нова вълна от слухове около личния си живот, след като бе забелязана в компанията на харизматичния лайф коуч и „гуру“ на любовта Джим Къртис по време на уикенд в Майорка за Деня на независимостта.

Jennifer Aniston goes public with handsome HYPNOTIST who quietly entranced her years ago… as she introduces him to A-list friends on cozy Mallorca vacation https://t.co/5j6yYfQzm5