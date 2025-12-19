„Патриотични игри“ за 250 години САЩ: по един мъж и една жена от всеки щат

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви планове за атлетическо състезание, което да помогне за отбелязването на 250-годишнината на нацията догодина, съобщава списание PEOPLE.

79-годишният Тръмп представи идеята си за „Патриотичните игри“ като част от „най-зрелищното парти за рожден ден, което светът някога е виждал“, във видео, споделено от Freedom 250 в четвъртък, 18 декември.

„Вече имахме големи тържества, за да отбележим 250-ите годишнини на Армията, Военноморските сили и Морската пехота на Съединените щати, но предстои още много, много повече“, каза той. „Ще си прекараме страхотно“.

Тръмп заяви, че Патриотичните игри ще се проведат през есента и описа състезанието като „безпрецедентно четиридневно спортно събитие с участието на най-добрите гимназиални спортисти — по един млад мъж и една млада жена от всеки щат и територия“.

President Trump announces the creation of the “Patriot Games,” an “unprecedented four-day athletic event” featuring “one young man and one young woman from each state and territory.” pic.twitter.com/11CuuQKGFg — The American Conservative (@amconmag) December 18, 2025

Той добави: „Но ви обещавам, че няма да има мъже, които да се състезават в женски спортове“, като се позова на усилията на неговата администрация да не допуска транссексуални спортисти да участват в спортове, съответстващи на техния полова идентичност. Президентът подписа през февруари изпълнителна заповед, озаглавена „Да се държат мъжете извън женските спортове“, с която се прави опит да се забрани на транс жени да се състезават в женски отбори.

Той добави в четвъртък: „Няма да го видите това. Ще видите всичко друго, но не и това“.

Официалният уебсайт на Freedom 250 не предостави много допълнителна информация за Патриотичните игри извън казаното от Тръмп във видеото. В сайта се казва: „От първите квалификации до финалния ден на живо пред публика, тези състезатели ще запалят факела за ново поколение американци“.

Патриотичните игри не бяха единственото събитие, което Тръмп представи в четвъртък. Той също така обяви планове за щатски панаир на Националната алея (National Mall) и „най-големите фойерверки в света“, както и за „Национална градина на американските герои“, която ще включва „статуи на най-великите американци на всички времена“, плюс „триумфална арка“.

По-рано Тръмп загатваше за плановете си да бъде домакин на събитие на UFC в Белия дом като част от празненствата за рождения ден на страната, а в четвъртък даде и малко повече подробности за битките. „Това ще бъдат най-великите шампионски бойци в света, всички ще се бият в една и съща вечер. Великият Дейна Уайт ще бъде домакин и това ще бъде нещо специално“, каза той.

Тръмп говори за плановете си за юбилея на нацията, докато се обръщаше към публика на панаира в щата Айова на 3 юли. По време на речта си той обяви, че национални тържества ще се проведат „във всеки един от нашите национални паркове, бойни полета и исторически обекти“.

Празненствата, по думите му, ще включват „специални събития“, включително и битката на UFC. Тръмп поддържа приятелски отношения със собственика и главен изпълнителен директор на UFC Дейна Уайт, който го подкрепи на Националната републиканска конвенция през 2024 г.

„Ще построим малък октагон. Всъщност не ние – Дейна ще го направи. Дейна е страхотен, единствен по рода си“, каза Тръмп тогава. „Ще има UFC битка, шампионска битка, пълна битка, с около 20 000 до 25 000 души, и ще направим това и като част от „250“.

По-рано този месец Тръмп сподели, че събитието ще се проведе на 14 юни 2026 г. и ще включва между осем и девет шампионски битки, според USA Today.