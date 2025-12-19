Учен алармира за събитие „черен лебед“ - „извънземен боен кораб“ ще достигне най-близката си точка до Земята

М истериозен обект, който според противоречив учен може да е извънземен боен кораб, достига най-близката си точка до Земята в петък, съобщава Sky News .

Обектът, известен като 3i/ATLAS, ще премине със скорост от около 130 000 мили в час на разстояние от приблизително 170 милиона мили – около два пъти по-далеч от разстоянието между Земята и Слънцето.

Въпреки че сред астрономите има почти пълен консенсус, че обектът е комета, идваща извън пределите на нашата Слънчева система, астрофизик от Харвардския университет разпали ожесточен дебат, като заяви, че не може напълно да изключи възможността извънземни да ни посещават.

We're continuing to observe the interstellar comet 3I/ATLAS as it heads out of our solar system.



Have questions about the comet? Join us Friday, Dec. 19 for a 3I/ATLAS

Почти всички учени са единодушни, че обектът е комета.

Професор Ави Льоб заяви пред Sky News, че човечеството трябва да бъде в повишена готовност за възможно „събитие от типа на черния лебед“ – нещо изключително малко вероятно, но с огромни последици, което е можело да бъде предвидено.

„Извънземната технология е потенциална заплаха, защото когато отиваш на сляпа среща в междузвездни мащаби, никога не знаеш дали срещу теб стои дружелюбен посетител или сериен убиец“, каза той.

„Трябва да останем в повишена готовност за възможно събитие от типа на черния лебед. Когато има последици за обществото, трябва да разглеждаме дори малко вероятни сценарии и да събираме възможно най-много данни, за да се убедим в противното“, допълни професорът.

Проф. Льоб заяви, че изображенията на обекта показват необичайна опашка, която може да произхожда от система за задвижване; наличието на никел в газовия му облак може да е доказателство за добив на метали от повърхността му; а траекторията му, подравнена с орбитите на планетите в Слънчевата система, е твърде малко вероятна, за да е случайна.

Interstellar object 3I/ATLAS will pass near Earth tomorrow. These are the 15 anomalies pointed out by Harvard astrophysicist Avi Loeb:



1. Jet pointing toward the Sun, not away from it



2. Tightly collimated jet



3. Stable jet direction over time



4. Retrograde orbit



5. Orbit…

3i/ATLAS е бил забелязан за първи път през юли като далечна светлинна точка на фона на звездното небе.

Оттогава обектът се е придвижил бързо през Слънчевата система, преминавайки край Марс в началото на октомври, за кратко изчезвайки зад Слънцето и, след като се доближи до орбитата на Земята, ще прелети покрай Юпитер, преди отново да избледнее и да изчезне от полезрението.

Американската и Европейската космическа агенция са насочили камери от над дузина космически апарати към обекта и заявяват, че няма никакво съмнение, че произходът му е напълно естествен.

Амит Кшатриа от NASA каза: „Този обект е комета. Той изглежда и се държи като комета. Всички доказателства сочат, че това е комета“.

Учените изчисляват, че кометата е на около осем милиарда години – два пъти по-стара от нашето Слънце и Слънчевата система – и представлява космически фосил, останал от формирането на неизвестна звезда в галактиката.

Професор Крис Линтът, астроном от Оксфордския университет, заяви пред Sky News, че няма нищо зловещо в обекта.

„Това са пълни глупости“, каза той. „Все едно да кажем, че трябва да разгледаме възможността Луната да е направена от сирене. Можете да разглеждате тази възможност, ако искате, но първият ми въпрос е: защо бихте го направили?“, убеден е той.

Професор Линтът обясни, че промените в цвета и яркостта на кометата могат да се обяснят със загряването от Слънцето на джобове лед и различни материали, които обектът е натрупал по време на епичното си пътуване през звездите.

„Няма нищо, което този обект е направил, което да не сме виждали и другаде“, добави той.

Въпреки това проф. Льоб обвини други учени, че затварят съзнанието си за алтернативни обяснения на наблюдаваното.

Dr. Avi Loeb

Harvard Professor



👽 🛸 🌌 pic.twitter.com/FbGUWWhxuJ — The Legend (@The__Legend__1) December 14, 2025

„В основата на науката стои смирението да се учиш“, каза той.

„Не арогантността на експертизата. Много често експертите ви казват какво трябва да бъде нещо и с това демонстрират арогантността на своите знания. Те не са готови да научат нещо ново“.

Проф. Льоб направи подобни твърдения и през 2017 г. за Оумуамуа – друг междузвезден обект, преминал през Слънчевата система.

Проф. Линтът предупреди, че диви теории без доказателства могат да бъдат опасни.

„Озадачен съм защо Ави се е вкопчил в това“, каза той и добавя: „Можем да търсим признаци на интелигентност във Вселената – напълно съм съпричастен към тази идея. Но започваш с неща, които са наистина странни, а този обект не е такъв“.