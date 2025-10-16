Рецептата на Дженифър Анистън за бананови палачинки, която децата обожават

Д женифър Анистън — любимата актриса и звезда от култовия сериал „Приятели“ — влиза в нова роля: автор на готварски книги. През септември тя издаде „Готви с Клайдио“ — първата си колекция от рецепти, вдъхновена от нейното куче Клайдио. Книгата е създадена за родители, които искат да готвят заедно с децата си, и съчетава топлина, хумор и кулинарно вдъхновение.
Изданието, публикувано в сътрудничество с HarperCollins и Invisible Universe, е част от детска поредица, която започна с „Clydeo Takes a Bite Out of Life“ (2024) и ще продължи с „Clydeo Versus Peanut Butter“ (в края на 2025) и „Clydeo Makes a Friend“ (зима 2026).
Това далеч не е първият път, когато Анистън споделя страстта си към храната с над 45 милиона последователи в Instagram. Известна с любовта си към йогата, катеренето, животните и уелнеса, тя често разкрива моменти от кулинарния си живот. Сега актрисата пренася тази радост в семейните кухни по света с рецепти, които са прости, питателни и най-вече забавни.
- Какво ще откриете в „Готви с Клайдио“
В книгата читателите ще намерят 35 рецепти с подробни инструкции, практични съвети за безопасност при готвене, игриви бележки от самия Клайдио и дори забавни истории за кулинарните успехи и злополуки на самата Анистън. Това е топла покана за деца и възрастни да изследват заедно радостта от домашното готвене.
Една от най-популярните рецепти в книгата вече се е превърнала във фаворит — мини бананови палачинки, поднесени с кленов сироп. Децата не могат да им се наситят, а и диетолозите ги одобряват.
„Те са вкусен вариант за закуска или лека закуска след училище“, казва диетологът Шарлот Фор Грийн. „Те са лакомство, но предлагат добър баланс между въглехидрати, протеини и естествената сладост на бананите.“
Най-хубавото е, че тази рецепта е идеална за готвене с деца – лесна, забавна и ароматна.
Мини банановите палачинки на Дженифър Анистън
Съставки:
- 2 с.л. брашно
- 1 ч.л. захар
- 1 ч.л. бакпулвер
- 1/2 ч.л. сода бикарбонат
- 1/4 ч.л. сол
- 1 чаша айрян
- 1 голямо яйце
- 1 ч.л. ванилов екстракт
- 4 банана, нарязани на резени
- Растително масло за пържене
- Кленов сироп за сервиране
Начин на приготвяне:
- В купа смесете брашното, захарта, бакпулвера, содата и солта.
- Направете кладенче в центъра и добавете мътеницата, яйцето и ванилията. Разбъркайте до гладка смес.
- Прибавете резените банани и внимателно ги покрийте с тестото.
- Загрейте тиган с малко растително масло. Печете мини палачинките по около 2 минути от всяка страна, докато станат златистокафяви.
- Сервирайте топли, полети с кленов сироп.
🍴 Още вкусни изненади от книгата
Банановите палачинки са само една от многото детски рецепти в новата книга на Дженифър Анистън. Семействата могат да се насладят и на:
- Easy Enchilada Bites – мини енчилади, изпечени във формички за мъфини със сирене, салса, гуакамоле и сирене котиха;
- вкусни пици, лазаня, десерти и още куп кулинарни вдъхновения за малки и големи.
С „Готви с Клайдио“ Дженифър Анистън доказва, че готвенето с деца не трябва да бъде сложно – може да бъде вкусно, забавно и изпълнено с любов. ❤️