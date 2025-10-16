Рецептата на Дженифър Анистън за бананови палачинки, която децата обожават

Д женифър Анистън — любимата актриса и звезда от култовия сериал „Приятели“ — влиза в нова роля: автор на готварски книги. През септември тя издаде „Готви с Клайдио“ — първата си колекция от рецепти, вдъхновена от нейното куче Клайдио. Книгата е създадена за родители, които искат да готвят заедно с децата си, и съчетава топлина, хумор и кулинарно вдъхновение.

Изданието, публикувано в сътрудничество с HarperCollins и Invisible Universe, е част от детска поредица, която започна с „Clydeo Takes a Bite Out of Life“ (2024) и ще продължи с „Clydeo Versus Peanut Butter“ (в края на 2025) и „Clydeo Makes a Friend“ (зима 2026).

Това далеч не е първият път, когато Анистън споделя страстта си към храната с над 45 милиона последователи в Instagram. Известна с любовта си към йогата, катеренето, животните и уелнеса, тя често разкрива моменти от кулинарния си живот. Сега актрисата пренася тази радост в семейните кухни по света с рецепти, които са прости, питателни и най-вече забавни.

Какво ще откриете в „Готви с Клайдио“

В книгата читателите ще намерят 35 рецепти с подробни инструкции, практични съвети за безопасност при готвене, игриви бележки от самия Клайдио и дори забавни истории за кулинарните успехи и злополуки на самата Анистън. Това е топла покана за деца и възрастни да изследват заедно радостта от домашното готвене.

Една от най-популярните рецепти в книгата вече се е превърнала във фаворит — мини бананови палачинки, поднесени с кленов сироп. Децата не могат да им се наситят, а и диетолозите ги одобряват.

„Те са вкусен вариант за закуска или лека закуска след училище“, казва диетологът Шарлот Фор Грийн. „Те са лакомство, но предлагат добър баланс между въглехидрати, протеини и естествената сладост на бананите.“

Най-хубавото е, че тази рецепта е идеална за готвене с деца – лесна, забавна и ароматна.

Мини банановите палачинки на Дженифър Анистън

Съставки:

2 с.л. брашно

1 ч.л. захар

1 ч.л. бакпулвер

1/2 ч.л. сода бикарбонат

1/4 ч.л. сол

1 чаша айрян

1 голямо яйце

1 ч.л. ванилов екстракт

4 банана, нарязани на резени

Растително масло за пържене

Кленов сироп за сервиране

Начин на приготвяне:

В купа смесете брашното, захарта, бакпулвера, содата и солта. Направете кладенче в центъра и добавете мътеницата, яйцето и ванилията. Разбъркайте до гладка смес. Прибавете резените банани и внимателно ги покрийте с тестото. Загрейте тиган с малко растително масло. Печете мини палачинките по около 2 минути от всяка страна, докато станат златистокафяви. Сервирайте топли, полети с кленов сироп.

Източник: iStock/Getty Images

🍴 Още вкусни изненади от книгата

Банановите палачинки са само една от многото детски рецепти в новата книга на Дженифър Анистън. Семействата могат да се насладят и на:

Easy Enchilada Bites – мини енчилади, изпечени във формички за мъфини със сирене, салса, гуакамоле и сирене котиха;

вкусни пици, лазаня, десерти и още куп кулинарни вдъхновения за малки и големи.

С „Готви с Клайдио“ Дженифър Анистън доказва, че готвенето с деца не трябва да бъде сложно – може да бъде вкусно, забавно и изпълнено с любов. ❤️