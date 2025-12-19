Ерика Кърк застава зад Джей Ди Ванс за изборите през 2028 г.

В довицата на Чарли Кърк – Ерика заяви подкрепата си за вицепрезидента Джей Ди Ванс като кандидат за президент по време на откриващата си реч в първата вечер на AmericaFest на Turning Point USA в четвъртък вечерта, съобщава The New York Post.

Тя разкри, че консервативната неправителствена организация ще се завърне в университетските кампуси догодина, след убийството на съпруга ѝ Чарли. „Ще гарантираме, че президентът Тръмп ще има Конгрес през всичките четири години“, каза тя пред присъстващите в Конгресния център във Финикс.

„Ще направим така, че приятелят на съпруга ми Джей Ди Ванс да бъде избран за по най-категоричния възможен начин“, заяви още Ерик Кърк. Тя вече беше дала сигнали по-рано, че TPUSA клони към подкрепа за Ванс на следващите президентски избори през 2028 г.

ERIKA KIRK: “We are going to get my husband’s friend JD Vance elected for 48 in the most resounding way possible.” pic.twitter.com/muAXHbUVKa — Fox News (@FoxNews) December 19, 2025

36-годишната вдовица на убития основател на TPUSA Чарли Кърк също така се зарече да продължи делото на съпруга си в борбата републиканците да надделеят на междинните избори през 2026 г. Майката на две деца беше принудена да импровизира началото на речта си, след като подготвените ѝ бележки изчезнаха от нейния iPad.

„Врагът ни поднесе доста неочаквани удари днес“, каза тя в началото на изказването си, след като осъзна, че речта ѝ е изчезнала. „И един от тях е фактът, че цялата ми реч е изтрита, защото iPad-ът ми дори не иска да се включи. Така че това е забавен технически проблем, който ще решим. Ще трябва просто да импровизираме“.

Невъзмутима, Кърк продължи речта си, разказвайки различни анекдоти за покойния си съпруг, който беше на 31 години. В един момент служител ѝ донесе лист хартия със статистики, които тя е възнамерявала да прочете.

След като премина през различни истории, докато се разхождаше по сцената, облечена в блестящ златист тоалет, вдовицата започна да представя данни за последните успехи на TPUSA и за AmericaFest.

„Представени са всички 50 щата“, каза тя, визирайки присъствието на събитието. „Имаме представители от 25 държави, плюс Пуерто Рико. Но списъкът е тук. Не се притеснявайте, хора – Египет не е в списъка“.

Шегата беше неособено прикрита закачка към десния подкастър Кандис Оуенс, която разпространява конспиративни теории за убийството на Чарли Кърк, включително скандалните ѝ твърдения, че египетски самолет е следил Ерика. „О, колко смешно. Казвам „Египет“ и iPad-ът ми се включва“, отбеляза Ерика, след като приключи с изброяването на статистиките.

Ерика се срещна насаме с Оуенс в понеделник в Нашвил, за да обсъдят атаките на десния подкастър срещу Turning Point USA в седмиците след убийството на Чарли. Срещата също така замени планиран от продуцентите на „The Charlie Kirk Show“ публичен отговор, който първоначално трябваше да бъде излъчен в понеделник, за да оспори някои от абсурдните твърдения, разпространявани от Оуенс.

След като текстът на речта ѝ отново се появи на екрана, изпълнителният директор на Turning Point USA започна да чете някои от основните обявления на консервативната организация, включително плановете за завръщане в университетските кампуси догодина.

„Любовта на Чарли към дебата винаги ще бъде част от ДНК-то на Turning Point USA, защото ние вярваме в истината, вярваме в цивилизования диалог и вярваме, че истината може да издържи на проверка“, каза тя.

„Затова ще стартираме инициативата „Pick up the Mic“ и ще се върнем в кампусите с инициативите „Prove Me Wrong“ и с университетски турове през пролетта и есента на 2026 г.“

През последните няколко месеца Ерика помогна да бъде завършено турнето „The American Comeback Tour“ на покойния ѝ съпруг, след като той беше смъртоносно прострелян във врата в Университета Юта Вали на 10 септември.

По време на интервю с подкастъра Мегин Кели Ерика Кърк разказа, че един от последните ѝ разговори със съпруга ѝ е бил „колко целенасочено той подкрепяше Джей Ди за 2028“. По-рано този месец, на форума DealBook на New York Times, Ерика се въздържа от официална подкрепа за Ванс за президентската надпревара през 2028 г., но подчерта колко силно съпругът ѝ го е подкрепял на изборите за Сената през 2022 г.

„Обожавам Джей Ди и съпругът ми много открито го подкрепяше“, каза тя. „Ще се радвам на факта, че съпругът ми работи толкова усилено – толкова усилено за тези последни избори. И мисля, че е редно да оценим този труд и да се радваме на факта, че имаме президент, за когото сме гласували“.