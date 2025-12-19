Свят

Откриха тялото на мъж, заподозрян за стрелбата в "Браун"

Тялото е било открито в склад в град Сейлъм, Ню Хемпшир, на около 30 км северно от центъра на Бостън

19 декември 2025, 10:57
Откриха тялото на мъж, заподозрян за стрелбата в "Браун"
Източник: iStock

А мериканската полиция откри тялото на мъж, заподозрян за стрелбата в университета "Браун", като в момента се проверява дали същото лице е убило и професор в Масачузетския технологичен институт (МТИ) два дни преди нападението във висшето учебно заведение в град Провидънс, предаде Ройтерс.

Говорител на прокуратурата в Бостън потвърди информацията за смъртта на заподозрения.

Тялото е било открито в склад в град Сейлъм, Ню Хемпшир, на около 30 км северно от центъра на Бостън.

Представител на съдебните власти заяви за Ройтерс, че заподозреният се е самоубил. Засега не се съобщават подробности за самоличността на нападателя, нито за причините, поради които разследващите смятат, че има връзка между стрелбите в двата университета.

Подновиха издирването на стрелеца в университета "Браун"

В събота неизвестно лице откри огън по студенти в седеметажен комплекс, в който се намират инженерният факултет и катедрата по физика на университета "Браун", като полицията не успя да залови нападателя.

В понеделник Нуно Лурейро, професор от МИТ, бе открит прострелян в дома си, като по-късно той почина от раните си. Жилището на Лурейро се намира на около 80 км от кампуса на университета "Браун".

Източник: БТА, Николай Велев    
Американска полиция Стрелба Университет Браун МИТ Професор Заподозрян Самоубийство Разследване Бостън Нуно Лурейро
