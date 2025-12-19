С декларации от ПП-ДБ и "Възраждане" започна заседанието на НС

България

Декларацията на ПП-ДБ беше във връзка с развитието на железопътния превоз в България

19 декември 2025, 09:47
Източник: БТА

С декларации от „Продължаваме промяната - Демократична България“ и „Възраждане“ започна заседанието на парламента.

Декларацията на „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) беше във връзка с развитието на железопътния превоз в България. На 15 декември министърът на транспорта в оставка е взел спорно и явно спешно решение, вследствие на което България е на прага на това да подпише 12-годишен договор за пътнически железопътен превоз, който да произведе частен монопол, каза Стела Николова. От ПП-ДБ настояват процедурата незабавно да бъде прекратена и да бъде обявена нова, изработена с чужди експерти.

От „Възраждане“ излязоха с декларация във връзка с безлихвен кредит за Украйна. Българската държава ще подари между милиард и 1,2 млрд лева на Украйна, каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов. Заради размяна на реплики между него и Манол Пейков (ПП-ДБ) беше дадена почивка от 10 минути.

Източник: БТА, Теодора Цанева    
