С пециалният пратеник на руския президент Владимир Путин в сферата на инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев заяви, че „законността и здравият разум“ са победили, след като лидерите на Европейския съюз решиха да изтеглят заем за финансиране на Украйна, вместо да използват замразените активи на Русия, предаде Ройтерс.
Kirill Dmitriev, Russian President Vladimir #Putin’s special envoy for investment and economic cooperation, says that “law and sanity” won, after European Union leaders decided to borrow cash to fund #Ukraine rather than use #Russia’s frozen assets.https://t.co/0IofDp0LE8— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 19, 2025
„Голям УДАР за войнолюбците в ЕС, водени от провалилата се Урсула – гласовете на разума в ЕС БЛОКИРАХА НЕЗАКОННОТО използване на руските активи за финансиране на Украйна“, написа Дмитриев в „Екс“, очевидно визирайки председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
