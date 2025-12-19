Свят

Съветник на Путин коментира решението на ЕС да не използва замразените руски активи

Дмитриев заяви, че „законността и здравият разум“ са победили

19 декември 2025, 10:39
Съветник на Путин коментира решението на ЕС да не използва замразените руски активи
Източник: AP/БТА

С пециалният пратеник на руския президент Владимир Путин в сферата на инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев заяви, че „законността и здравият разум“ са победили, след като лидерите на Европейския съюз решиха да изтеглят заем за финансиране на Украйна, вместо да използват замразените активи на Русия, предаде Ройтерс.

„Голям УДАР за войнолюбците в ЕС, водени от провалилата се Урсула  – гласовете на разума в ЕС БЛОКИРАХА НЕЗАКОННОТО използване на руските активи за финансиране на Украйна“, написа Дмитриев в „Екс“, очевидно визирайки председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Заемът за Украйна - само от държавите в ЕС, които искат да участват

ЕС осигурява 90 млрд. евро финансиране за Украйна след 17 часа преговори

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Протести в София и редица градове тази вечер
Протести в София и редица градове тази вечер

Кражба на над 3,2 млн. лв. от болница в Пловдив
Кражба на над 3,2 млн. лв. от болница в Пловдив

Ново скандално желание на Тръмп ще разтърси САЩ
Ново скандално желание на Тръмп ще разтърси САЩ

Ескалация, огън и сблъсъци в сърцето на Европа
Ескалация, огън и сблъсъци в сърцето на Европа

Андрей Чорбанов напуска ПГ на ИТН

Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на „Има такъв народ"

България Преди 12 минути

Той заявява, че ще продължи да изпълнява задълженията си като народен представител, нечленуващ в парламентарна група

Шофьор блъсна мъж на пешеходна пътека във Видин

Шофьор с положителен тест за наркотици блъсна мъж на пешеходна пътека във Видин

Свят Преди 20 минути

Пострадалият пешеходец също е дал кръвна проба за изследване

Внимание! Мъртви животни затрудняват движението по пътя Самоков - София

Мъртви животни затрудняват движението по пътя Самоков - София

България Преди 43 минути

Труповете на животните ще бъдат премахнати, собственикът им предстои да бъде открит

Снимката е илюстративна

"Внимавайте, хлъзгаво е" - Кола се заби в огражденията на трамвайните релси на бул. "Цар Борис III" в София

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в посока квартал "Красно село" след кръстовището с бул. "Петко Ю. Тодоров"

Ерика Кърк и Джей Ди Ванс

Ерика Кърк застава зад Джей Ди Ванс за изборите през 2028 г.

Свят Преди 1 час

„Ще направим така, че приятелят на съпруга ми Джей Ди Ванс да бъде избран за по най-категоричния възможен начин", категорична е вдовицата на Чарли Кърк

Нова валута, същият ритъм: как бизнесът минава към еврото без стрес

Нова валута, същият ритъм: как бизнесът минава към еврото без стрес

Пари Преди 1 час

Картовите плащания и програмата на Visa „България БезБрой" помагат на търговците да са спокойни на касата

Странни шумове и тръпки: Кайли Дженър разказа за призраци в дома си

Странни шумове и тръпки: Кайли Дженър разказа за призраци в дома си

Любопитно Преди 1 час

Кайли Дженър разкрива, че къщата ѝ е „обитавана от духове", след като чува странни шумове през нощта, а сестра ѝ Кендъл и близки приятели отказват да преспят там заради страховити преживявания

С декларации от ПП-ДБ и "Възраждане" започна заседанието на НС

С декларации от ПП-ДБ и "Възраждане" започна заседанието на НС

България Преди 1 час

Декларацията на ПП-ДБ беше във връзка с развитието на железопътния превоз в България

"Аз бях опитна мишка": Лекар без специализация оперирал пациенти у нас – институциите не реагирали три години

"Аз бях опитна мишка": Лекар без специализация оперирал пациенти у нас – институциите не реагирали три години

България Преди 2 часа

Потърпевшите се определиха като "опитни мишки"

Доналд Тръмп

„Патриотични игри" за 250 години САЩ: по един мъж и една жена от всеки щат

Свят Преди 2 часа

Президентът Доналд Тръмп обяви мащабните си планове за следващата година

До 10 години затвор за мъжа, унищожил над 200 надгробни плочи с урни

До 10 години затвор за мъжа, унищожил над 200 надгробни плочи с урни в София

България Преди 2 часа

Извършителят е действал сам в рамките на един час, а щетите възлизат на близо 100 000 лева

Съдът гледа мярката на бившия директор на 138-о СУЗИЕ

Съдът гледа мярката на бившия директор на 138-о СУЗИЕ

България Преди 2 часа

На 17 декември директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски" Александър Евтимов бе освободен от длъжност

Почитаме паметта на свети Бонифаций – робът, който стана мъченик за вярата

Почитаме паметта на свети Бонифаций – робът, който стана мъченик за вярата

Любопитно Преди 3 часа

Случаят "Епстийн": Публикуваха нови снимки от имението на сексуалния престъпник

Случаят "Епстийн": Демократите публикуваха нови снимки от имението на сексуалния престъпник

България Преди 3 часа

Демократите заявиха, че разполагат с още хиляди изображения, които продължават да анализират

Заемът за Украйна - само от държавите в ЕС, които искат да участват

Заемът за Украйна - само от държавите в ЕС, които искат да участват

Свят Преди 3 часа

Ясното ни послание към Русия е, че не постигнахте целите си в Украйна, заяви Коща

Лидерите на ЕС се разбраха за финансирането на Украйна след 17 часа преговори

ЕС осигурява 90 млрд. евро финансиране за Украйна след 17 часа преговори

Свят Преди 3 часа

Решението засяга финансирането за Киев в следващите две години

