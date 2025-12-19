Мъртви животни затрудняват движението по пътя Самоков - София

Д вижението по пътя Самоков - София на излизане от Самоков в посока столицата е затрудено заради две мъртви животни на шосето.

Катастрофа затруднява движението по Самоковско шосе

На място са служители на Аварийното звено към Община Самоков. Движението се регулира от полицията. Служителите казаха, че животните са коне и най-вероятно са били бутнати от камион.

Труповете на животните ще бъдат премахнати, собственикът им предстои да бъде открит, допълниха служителите.