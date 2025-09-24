Дженифър Анистън разкри тайната на безупречната си фигура

Д женифър Анистън безспорно притежава една от най-завидните фигури в Холивуд, а тайната ѝ за поддържането ѝ е изненадващо проста – така наречените „дни за мамене“.

56-годишната актриса сподели пред People към какви храни посяга, когато е в лошо настроение или когато кани приятели у дома, за да вдигнат духа ѝ.

„Имам наистина прекрасна, любяща и стабилна група приятели, които са изключително забавни, освен че са страхотни хора. И ние винаги се разсмиваме взаимно“, разказа тя.

„Честно казано, събирането с приятели винаги мигновено ми повдига настроението“, добави звездата. В такива моменти тя обича да приготвя „комфортна храна като пица, бургери или мексикански ястия“.

Ако предпочете да излезе навън, Дженифър „отива в любимия си ресторант с няколко приятелки, поръчва си мартини и се наслаждава на вкусна вечеря“.

Най-близкият ѝ приятелски кръг включва колежките ѝ от „Приятели“ Кортни Кокс и Лиса Кудроу, както и Аманда Анка, Андреа Бендевалд и Дженифър Майер. „Чувствам се истински благословена, че ги имам в живота си“, споделя Анистън. Когато е сама, тя предпочита да се отпусне с документален филм и категорично „изключва новините“.

Въпреки че е почитателка на „дните за мамене“, актрисата е изключително стриктна към ежедневния си начин на живот. Пред Byrdie тя призна, че е „осъзната“ и „внимателна“ към това, което внася в тялото си.

„Стремя се към баланс – достатъчно протеини, зеленчуци и вода, плюс редовни тренировки“, разказва тя. Закуската ѝ обикновено е авокадо с яйца или шейк с канела. На обяд залага на „салата или зеленчуци с протеин“, а същото меню предпочита и за вечеря.

По отношение на спорта Дженифър комбинира тренировки за цяло тяло, пилатес, йога и кардио. „В идеалния случай обичам да тренирам четири дни седмично, а след това да отделя един ден за дълга разходка или поход“, разкри тя пред Women’s Health.

С времето звездата от The Morning Show е променила режима си: „Преди вярвахме, че трябва да тренираме по цял час, което звучи плашещо. Но истината е, че можеш да имаш ефективна тренировка и само за 20 минути. Дори 10 минути са достатъчни, стига да раздвижиш тялото си. Това ми носи спокойствие.“

Дженифър е спряла с дългите часове чисто кардио и бягане, защото натоварват коленете ѝ и в крайна сметка не дават желаните резултати. „Вече не се изтощавам така, както преди. Навремето ставах часове преди работа, а сега се чудя как изобщо съм го правила“, признава тя.

Наскоро актрисата демонстрира стройната си фигура на червения килим по време на премиерата на четвъртия сезон на The Morning Show, редом с колежката си Рийз Уидърспун. В ролята на Алекс Леви в хитовия сериал на AppleTV+ тя блестеше в елегантна черна рокля без ръкави, пристегната в талията, комбинирана със семпла златна гривна – перфектен завършек на излъчването ѝ.