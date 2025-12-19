България

Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на „Има такъв народ“

Той заявява, че ще продължи да изпълнява задълженията си като народен представител, нечленуващ в парламентарна група

19 декември 2025
А ндрей Чорбанов е подал заявление за напускане на парламентарната група на „Има такъв народ“, потвърдиха от пресцентъра на Народното събрание.  

До момента Чорбанов е председател на Комисията по образованието и науката в парламента.

Съгласно правилника на Народното събрание, при напускане на парламентарна група или изключване от състава ѝ народният представител губи мястото си в постоянните и временните комисии, в които участва, както и в делегациите на Народното събрание. 

