България

Григор Димитров се раздели с треньора си Дани Валверду

"Осем години! Това беше невероятно пътуване заедно – на и извън корта. Благодарен съм за уроците, смеха и спомените, които споделихме", написа Димитров

19 декември 2025, 11:05

"Аз бях опитна мишка": Лекар без специализация оперирал пациенти у нас – институциите не реагирали три години
До 10 години затвор за мъжа, унищожил над 200 надгробни плочи с урни в София

До 10 години затвор за мъжа, унищожил над 200 надгробни плочи с урни в София
Съдът гледа мярката на бившия директор на 138-о СУЗИЕ

Съдът гледа мярката на бившия директор на 138-о СУЗИЕ
Случаят

Случаят "Епстийн": Демократите публикуваха нови снимки от имението на сексуалния престъпник

"Изключително замърсен" въздух в София и Пловдив
Последен кръг от консултации:

Последен кръг от консултации: "Величие" пред Радев - намираме се в мафиотска диктатура
Трима задържани при опит да пласират фалшиво евро в София

Трима задържани при опит да пласират фалшиво евро в София
Протести в София и редица градове тази вечер

Протести в София и редица градове тази вечер

Н ай-добрият български тенисист - Григор Димитров, обяви раздялата си с Дани Валверду. Григор използва социалните мрежи, за да благодари на венецуелския специалист за дългогодишното партньорство.

"Осем години! Това беше невероятно пътуване заедно – на и извън корта. Благодарен съм за уроците, смеха и спомените, които споделихме", написа Димитров.

"Благодаря ти, че вярваше в мен и ме тласкаше да бъда най-добрата версия на себе си. Винаги ще бъдеш част от моята история. Пожелавам ти всичко най-добро в следващото ти приключение", добави хасковлията.

Източник: Instagram story/ Grigor Dimitrov

Преди броени дни Димитров уточни, че пътищата му се разделят и с Джейми Делгадо. В екипа на Григор понастоящем включва физиотерапевта Марк Бендър и треньора по физическа подготовка Ютака Накамура.

Източник: БГНЕС    
Григор Димитров Тенис Раздяла Дани Валверду Треньор Екип Социални мрежи Благодарност Джейми Делгадо Партньорство
Последвайте ни

По темата

Последен кръг от консултации:

Последен кръг от консултации: "Величие" пред Радев - намираме се в мафиотска диктатура

Колко дълго ще живеете? Отговорът може да е в характера ви

Колко дълго ще живеете? Отговорът може да е в характера ви

Турист е починал на Витоша, друг е пострадал

Турист е починал на Витоша, друг е пострадал

TikTok е напът да стане американска собственост

TikTok е напът да стане американска собственост

Българите масово купуват злато: Продажбите скочиха със 70%

Българите масово купуват злато: Продажбите скочиха със 70%

pariteni.bg
7 популярни кучета, които се привързват силно към един човек

7 популярни кучета, които се привързват силно към един човек

dogsandcats.bg
Протести в София и редица градове тази вечер
Ексклузивно

Протести в София и редица градове тази вечер

Преди 16 часа
Кражба на над 3,2 млн. лв. от болница в Пловдив
Ексклузивно

Кражба на над 3,2 млн. лв. от болница в Пловдив

Преди 15 часа
Ново скандално желание на Тръмп ще разтърси САЩ
Ексклузивно

Ново скандално желание на Тръмп ще разтърси САЩ

Преди 14 часа
Ескалация, огън и сблъсъци в сърцето на Европа
Ексклузивно

Ескалация, огън и сблъсъци в сърцето на Европа

Преди 17 часа

Виц на деня

Съпругът ми замина в командировка. Сега цялата мъжка работа се стовари върху мен. Лежа на дивана, гледам филми, пия вино. Тежко е, но няма как,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Андрей Чорбанов напуска ПГ на ИТН&nbsp;</p>

Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на „Има такъв народ“

България Преди 12 минути

Той заявява, че ще продължи да изпълнява задълженията си като народен представител, нечленуващ в парламентарна група

<p>Шофьор блъсна мъж на пешеходна пътека във Видин</p>

Шофьор с положителен тест за наркотици блъсна мъж на пешеходна пътека във Видин

Свят Преди 20 минути

Пострадалият пешеходец също е дал кръвна проба за изследване

<p>Вижте победителите в първите TikTok награди</p>

Първите US TikTok награди: Кийт Лий е „Създател на годината“ за 2025 г.

Любопитно Преди 45 минути

Лий има над 17 милиона последователи в TikTok и е добре познат с видеоклиповете си с кулинарни рецензии, които често използва, за да насочва вниманието към малкия бизнес и да го подкрепя

<p>&quot;Голям удар за войнолюбците в ЕС&quot;</p>

Съветник на Путин коментира решението на ЕС да не използва замразените руски активи

Свят Преди 53 минути

Дмитриев заяви, че „законността и здравият разум“ са победили

Снимката е илюстративна

"Внимавайте, хлъзгаво е" - Кола се заби в огражденията на трамвайните релси на бул. "Цар Борис III" в София

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в посока квартал "Красно село" след кръстовището с бул. "Петко Ю. Тодоров"

Нова валута, същият ритъм: как бизнесът минава към еврото без стрес

Нова валута, същият ритъм: как бизнесът минава към еврото без стрес

Пари Преди 1 час

Картовите плащания и програмата на Visa „България БезБрой“ помагат на търговците да са спокойни на касата

Странни шумове и тръпки: Кайли Дженър разказа за призраци в дома си

Странни шумове и тръпки: Кайли Дженър разказа за призраци в дома си

Любопитно Преди 1 час

Кайли Дженър разкрива, че къщата ѝ е „обитавана от духове“, след като чува странни шумове през нощта, а сестра ѝ Кендъл и близки приятели отказват да преспят там заради страховити преживявания

С декларации от ПП-ДБ и "Възраждане" започна заседанието на НС

С декларации от ПП-ДБ и "Възраждане" започна заседанието на НС

България Преди 1 час

Декларацията на ПП-ДБ беше във връзка с развитието на железопътния превоз в България

Доналд Тръмп

„Патриотични игри“ за 250 години САЩ: по един мъж и една жена от всеки щат

Свят Преди 2 часа

Президентът Доналд Тръмп обяви мащабните си планове за следващата година

Путин провежда годишната си пресконференция в Москва

Путин провежда годишната си пресконференция в Москва

Свят Преди 2 часа

Руската държавна телевизия съобщи, че вече са били са получени повече от два милиона въпроса

Почитаме паметта на свети Бонифаций – робът, който стана мъченик за вярата

Почитаме паметта на свети Бонифаций – робът, който стана мъченик за вярата

Любопитно Преди 3 часа

Заемът за Украйна - само от държавите в ЕС, които искат да участват

Заемът за Украйна - само от държавите в ЕС, които искат да участват

Свят Преди 3 часа

Ясното ни послание към Русия е, че не постигнахте целите си в Украйна, заяви Коща

<p>Лидерите на ЕС се разбраха за финансирането на Украйна след 17 часа преговори</p>

ЕС осигурява 90 млрд. евро финансиране за Украйна след 17 часа преговори

Свят Преди 3 часа

Решението засяга финансирането за Киев в следващите две години

5G мрежите вече са достъпни за повече от 90% от хората у нас

5G мрежите вече са достъпни за повече от 90% от хората у нас

Технологии Преди 3 часа

<p>Тръмп подписа закон, противоречащ на собствената му политика за Европа</p>

Тръмп одобри бюджета за отбраната на САЩ за 2026 г. - близо 1 трлн. долара

Свят Преди 3 часа

Законът влезе в сила, въпреки че съдържа разпоредби, които предвиждат нова помощ за Украйна

Лула да Силва обяви вето срещу закон в полза на Болсонаро

Лула да Силва обяви вето срещу закон в полза на Болсонаро

Свят Преди 3 часа

Болсонаро беше осъден за заговор за преврат срещу Лула да Силва след загубата на изборите през 2022 г.

Всичко от днес

От мрежата

4 причини защо котките изведнъж започват да съскат

dogsandcats.bg

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Ким Кардашиян се срина заради адвокатския изпит и си сецна гърба: „Адски е изтощително, едва ходя“!

Edna.bg

Петък е! Как да преживеем последния работен ден с усмивка и без излишен стрес?!

Edna.bg

Лапорта с мощен залп срещу Реал: Имат боклукчава телевизия, от която повръщат лъжи

Gong.bg

Байерн е пред финализиране на важни преговори

Gong.bg

Президентът обяви кога връчва първия мандат

Nova.bg

Лекар с фалшиво свидетелство за специалност оперира хора, без да има право

Nova.bg