Григор Димитров се раздели с треньора си Дани Валверду

Н ай-добрият български тенисист - Григор Димитров, обяви раздялата си с Дани Валверду. Григор използва социалните мрежи, за да благодари на венецуелския специалист за дългогодишното партньорство.

"Осем години! Това беше невероятно пътуване заедно – на и извън корта. Благодарен съм за уроците, смеха и спомените, които споделихме", написа Димитров.

"Благодаря ти, че вярваше в мен и ме тласкаше да бъда най-добрата версия на себе си. Винаги ще бъдеш част от моята история. Пожелавам ти всичко най-добро в следващото ти приключение", добави хасковлията.

Източник: Instagram story/ Grigor Dimitrov

Преди броени дни Димитров уточни, че пътищата му се разделят и с Джейми Делгадо. В екипа на Григор понастоящем включва физиотерапевта Марк Бендър и треньора по физическа подготовка Ютака Накамура.