Последен кръг от консултации - "Величие" разговаря с президента Радев

П резидентът Румен Радев обяви, че ще връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство след Нова година.

Държавният глава заяви, че по време на консултациите е било изразено общо мнение, че доверието в 51-вото Народно събрание е изчерпано, диалогът между политическите сили е разрушен, а възможността за предсрочни парламентарни избори вече се очертава на хоризонта.

Радев подчерта необходимостта от неотложни действия за възстановяване на доверието в Изборния процес, който по думите му е бил тежко компрометиран. Той посочи, че в резултат на манипулации цяла една партия – „Величие“, не е била допусната до полагащото ѝ се представителство в Народното събрание.

Президентът заяви, че очаква политическите сили да спазят ангажиментите си, поети по време на консултациите, и да предприемат нужните законодателни промени за минимизиране на субективния фактор при гласуването и отчитането на резултатите. Като конкретни мерки той посочи въвеждането на 100% машинно гласуване с електронно отчитане и контролно преброяване на разписките.

Румен Радев отправи критики към управляващите, като заяви, че е непочтено да се прехвърля отговорността за провалите в управлението, овладяването на цените, дълговата спирала и социалната защита на хората върху други, включително чрез санкции срещу протестиращи граждани.

"Властта, която налагаше насила своите интереси и решения, без да се съобразява с българските граждани, следва да носи своята политическа отговорност докрай - до встъпването на следващото служебно правителство, без да абдикира от своите конституционни задължения", посочи още президентът.

В навечерието на Рождество Христово Радев призова за отстъпване от политическото ожесточение и връщане към вечните ценности, за да могат гражданите да преживеят пълноценно празниците. Той пожела светли коледни и новогодишни празници.

Гласът на всяка парламентарна сила и на всеки народен представител има значение, независимо от числеността ѝ, каза още Радев.

Държавният глава отбеляза, че партията е последна в графика на консултациите, като най-малобройна парламентарна политическа сила, но подчерта значението на нейния „панорамен поглед“ върху работата на Народното събрание, тъй като седи най-високо в пленарна зала. По думите му залата понякога се превръща в „гладиаторска арена“, което прави важно мнението на всички представени партии.

Това Народно събрание е абсолютно нелегитимно от неговия старт. Намираме се в мафиотска диктатура, която не може да издържи в условията на пазарна икономика, каза Ивелин Михайлов, лидер на партия "Величие", в последния ден от консултациите.

На "Дондуков" 2 от името на формацията са и представителите от "Величие" Юлиана Матеева и Павлин Петров.

Може да сме малка парламентарна група, може да сме били най-малко в това Народно събрание, но затова сме най-дейни. Нашата позиция е най-добра, стоим най-отгоре в парламента и виждаме всичко, което се случва, каза Михайлов. Той допълни, че в парламента неговата партия провокира, за да види как ще реагира властта.

Михайлов каза, че не са политици, които са израснали във властта, а редови граждани, които виждат, че средата не става за живот и допълни, че са решили да се намесят.

Президентът Румен Радев се среща с представители на парламентарната група на „Величие“ от 10:00 часа. Срещата е част от процедурата за консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание след оставката на правителството.

С тази консултацията приключва кръгът от разговори с политическите формации в 51-вото Народно събрание преди продължаването на конституционната процедура за връчване на мандат за съставяне на правителство, допълват от „Дондуков“ 2.

Как се стигна дотук

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в България и чужбина.

На първите консултации в понеделник представителят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че коалицията няма намерение да участва в създаването на нов кабинет в този парламент и призова президентът да насрочи възможно по-скоро предсрочни избори и да обяви свой политически проект. Освен това направи заявка за внасяне на удължителен бюджет.

„ДПС – Ново начало“: „Да“ на машинното гласуване, но не с тези машини

След това на "Дондуков" 2 се явиха и ПП-ДБ. Те заявиха, че правителство в този парламент е невъзможно, а най-важните задачи сега са внасяне на удължителен закон за бюджета, въвеждане на 100% машинен вот и снемане на охраната на НСО от депутатите.

Преди „ДПС - Ново начало“ от „Възраждане“ проведоха консултации на „Дондуков 2“. Основните им искания са за предсрочни избори, преправяне на бюджета и провеждане на КСНС. Освен това провеждане на референдум за запазване на българския лев, както и отсрочка от влизане в еврозоната с 1 година, а преходният период да е 6, а не 1 месец.

Радев поиска обяснение от ПП-ДБ какво означава "ала-бала с президента"

В сряда Радев проведе консултации с представители на „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“.

В четвъртък Румен Радев разговаря с "Алианс за права и свободи"(АПС) и "Морал, единство, чест" (МЕЧ).

Според процедурата президентът Румен Радев ще проведе консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет. Първият мандат отива при най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС. Ако тя не успее да излъчи правителство, вторият мандат ще бъде предоставен на ПП–ДБ. Третата папка ще отиде във формация по избор на президента.

Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът разпуска Народното събрание, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.