България

Последен кръг от консултации - "Величие" разговаря с президента Радев

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести

Обновена преди 32 минути / 19 декември 2025, 06:45
До 10 години затвор за мъжа, унищожил над 200 надгробни плочи с урни в София

До 10 години затвор за мъжа, унищожил над 200 надгробни плочи с урни в София
Съдът гледа мярката на бившия директор на 138-о СУЗИЕ

Съдът гледа мярката на бившия директор на 138-о СУЗИЕ
Случаят

Случаят "Епстийн": Демократите публикуваха нови снимки от имението на сексуалния престъпник

"Изключително замърсен" въздух в София и Пловдив
Трима задържани при опит да пласират фалшиво евро в София

Трима задържани при опит да пласират фалшиво евро в София
Протести в София и редица градове тази вечер

Протести в София и редица градове тази вечер
Нощ на ужаса в София: Шестима обвинени в отвличане и лишаване от свобода на мъж, похитили го с торба на главата

Нощ на ужаса в София: Шестима обвинени в отвличане и лишаване от свобода на мъж, похитили го с торба на главата
МЕЧ пред президента Радев: Виждаме невъзможност да се формира работещо правителство чрез политически предателства

МЕЧ пред президента Радев: Виждаме невъзможност да се формира работещо правителство чрез политически предателства

П резидентът Румен Радев обяви, че ще връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство след Нова година. 

Държавният глава заяви, че по време на консултациите е било изразено общо мнение, че доверието в 51-вото Народно събрание е изчерпано, диалогът между политическите сили е разрушен, а възможността за предсрочни парламентарни избори вече се очертава на хоризонта.

Радев подчерта необходимостта от неотложни действия за възстановяване на доверието в Изборния процес, който по думите му е бил тежко компрометиран. Той посочи, че в резултат на манипулации цяла една партия – „Величие“, не е била допусната до полагащото ѝ се представителство в Народното събрание.

Президентът заяви, че очаква политическите сили да спазят ангажиментите си, поети по време на консултациите, и да предприемат нужните законодателни промени за минимизиране на субективния фактор при гласуването и отчитането на резултатите. Като конкретни мерки той посочи въвеждането на 100% машинно гласуване с електронно отчитане и контролно преброяване на разписките.

Румен Радев отправи критики към управляващите, като заяви, че е непочтено да се прехвърля отговорността за провалите в управлението, овладяването на цените, дълговата спирала и социалната защита на хората върху други, включително чрез санкции срещу протестиращи граждани.

"Властта, която налагаше насила своите интереси и решения, без да се съобразява с българските граждани, следва да носи своята политическа отговорност докрай - до встъпването на следващото служебно правителство, без да абдикира от своите конституционни задължения", посочи още президентът.  

В навечерието на Рождество Христово Радев призова за отстъпване от политическото ожесточение и връщане към вечните ценности, за да могат гражданите да преживеят пълноценно празниците. Той пожела светли коледни и новогодишни празници.

Гласът на всяка парламентарна сила и на всеки народен представител има значение, независимо от числеността ѝ, каза още Радев.

Държавният глава отбеляза, че партията е последна в графика на консултациите, като най-малобройна парламентарна политическа сила, но подчерта значението на нейния „панорамен поглед“ върху работата на Народното събрание, тъй като седи най-високо в пленарна зала. По думите му залата понякога се превръща в „гладиаторска арена“, което прави важно мнението на всички представени партии.

Това Народно събрание е абсолютно нелегитимно от неговия старт. Намираме се в мафиотска диктатура, която не може да издържи в условията на пазарна икономика, каза Ивелин Михайлов, лидер на партия "Величие", в последния ден от консултациите.

На "Дондуков" 2 от името на формацията са и представителите от "Величие" Юлиана Матеева и Павлин Петров. 

Може да сме малка парламентарна група, може да сме били най-малко в това Народно събрание, но затова сме най-дейни. Нашата позиция е най-добра, стоим най-отгоре в парламента и виждаме всичко, което се случва, каза Михайлов. Той допълни, че в парламента неговата партия провокира, за да види как ще реагира властта.

Михайлов каза, че не са политици, които са израснали във властта, а редови граждани, които виждат, че средата не става за живот и допълни, че са решили да се намесят.

Президентът Румен Радев се среща с представители на парламентарната група на „Величие“ от 10:00 часа. Срещата е част от процедурата за консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание след оставката на правителството. 

С тази консултацията приключва кръгът от разговори с политическите формации в 51-вото Народно събрание преди продължаването на конституционната процедура за връчване на мандат за съставяне на правителство, допълват от „Дондуков“ 2.

  • Как се стигна дотук 

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в България и чужбина.

На първите консултации в понеделник представителят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че коалицията няма намерение да участва в създаването на нов кабинет в този парламент и призова президентът да насрочи възможно по-скоро предсрочни избори и да обяви свой политически проект. Освен това направи заявка за внасяне на удължителен бюджет.

„ДПС – Ново начало“: „Да“ на машинното гласуване, но не с тези машини

След това на "Дондуков" 2 се явиха и ПП-ДБ. Те заявиха, че правителство в този парламент е невъзможно, а най-важните задачи сега са внасяне на удължителен закон за бюджета, въвеждане на 100% машинен вот и снемане на охраната на НСО от депутатите.

Преди „ДПС - Ново начало“ от „Възраждане“ проведоха консултации на „Дондуков 2“. Основните им искания са за предсрочни избори, преправяне на бюджета и провеждане на КСНС. Освен това провеждане на референдум за запазване на българския лев, както и отсрочка от влизане в еврозоната с 1 година, а преходният период да е 6, а не 1 месец.

Радев поиска обяснение от ПП-ДБ какво означава "ала-бала с президента"

В сряда Радев проведе консултации с представители на „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“.

В четвъртък Румен Радев разговаря с "Алианс за права и свободи"(АПС) и "Морал, единство, чест" (МЕЧ).

Според процедурата президентът Румен Радев ще проведе консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет. Първият мандат отива при най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС. Ако тя не успее да излъчи правителство, вторият мандат ще бъде предоставен на ПП–ДБ. Третата папка ще отиде във формация по избор на президента.

Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът разпуска Народното събрание, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.

Вижте повече в нашата галерия:

Последен кръг от консултации - "Величие" разговаря с президента Радев
5 снимки
1
Величие Радев
Величие Радев
Величие Радев
Източник: БТА, БГНЕС    
Румен Радев Парламентарни консултации Оставка на правителството Предсрочни избори Народно събрание Политическа криза Съставяне на кабинет Парламентарни групи Бюджет Еврозона
Последвайте ни

По темата

Последен кръг от консултации -

Последен кръг от консултации - "Величие" разговаря с президента Радев

Ерика Кърк застава зад Джей Ди Ванс за изборите през 2028 г.

Ерика Кърк застава зад Джей Ди Ванс за изборите през 2028 г.

Турист е починал на Витоша, друг е пострадал

Турист е починал на Витоша, друг е пострадал

Странни шумове и тръпки: Кайли Дженър разказа за призраци в дома си

Странни шумове и тръпки: Кайли Дженър разказа за призраци в дома си

Българите масово купуват злато: Продажбите скочиха със 70%

Българите масово купуват злато: Продажбите скочиха със 70%

pariteni.bg
Porsche направи уникална реставрация на легендата Carrera GT

Porsche направи уникална реставрация на легендата Carrera GT

carmarket.bg
Протести в София и редица градове тази вечер
Ексклузивно

Протести в София и редица градове тази вечер

Преди 15 часа
Кражба на над 3,2 млн. лв. от болница в Пловдив
Ексклузивно

Кражба на над 3,2 млн. лв. от болница в Пловдив

Преди 14 часа
Ново скандално желание на Тръмп ще разтърси САЩ
Ексклузивно

Ново скандално желание на Тръмп ще разтърси САЩ

Преди 14 часа
Ескалация, огън и сблъсъци в сърцето на Европа
Ексклузивно

Ескалация, огън и сблъсъци в сърцето на Европа

Преди 16 часа

Виц на деня

Съпругът ми замина в командировка. Сега цялата мъжка работа се стовари върху мен. Лежа на дивана, гледам филми, пия вино. Тежко е, но няма как,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

"Внимавайте, хлъзгаво е" - Кола се заби в огражденията на трамвайните релси на бул. "Цар Борис III" в София

България Преди 23 минути

Инцидентът е станал в посока квартал "Красно село" след кръстовището с бул. "Петко Ю. Тодоров"

Нова валута, същият ритъм: как бизнесът минава към еврото без стрес

Нова валута, същият ритъм: как бизнесът минава към еврото без стрес

Пари Преди 48 минути

Картовите плащания и програмата на Visa „България БезБрой“ помагат на търговците да са спокойни на касата

Доналд Тръмп

„Патриотични игри“ за 250 години САЩ: по един мъж и една жена от всеки щат

Свят Преди 1 час

Президентът Доналд Тръмп обяви мащабните си планове за следващата година

Путин провежда годишната си пресконференция в Москва

Путин провежда годишната си пресконференция в Москва

Свят Преди 2 часа

Руската държавна телевизия съобщи, че вече са били са получени повече от два милиона въпроса

Почитаме паметта на свети Бонифаций – робът, който стана мъченик за вярата

Почитаме паметта на свети Бонифаций – робът, който стана мъченик за вярата

Любопитно Преди 2 часа

Заемът за Украйна - само от държавите в ЕС, които искат да участват

Заемът за Украйна - само от държавите в ЕС, които искат да участват

Свят Преди 2 часа

Ясното ни послание към Русия е, че не постигнахте целите си в Украйна, заяви Коща

<p>Лидерите на ЕС се разбраха за финансирането на Украйна след 17 часа преговори</p>

ЕС осигурява 90 млрд. евро финансиране за Украйна след 17 часа преговори

Свят Преди 2 часа

Решението засяга финансирането за Киев в следващите две години

5G мрежите вече са достъпни за повече от 90% от хората у нас

5G мрежите вече са достъпни за повече от 90% от хората у нас

Технологии Преди 2 часа

<p>Тръмп подписа закон, противоречащ на собствената му политика за Европа</p>

Тръмп одобри бюджета за отбраната на САЩ за 2026 г. - близо 1 трлн. долара

Свят Преди 2 часа

Законът влезе в сила, въпреки че съдържа разпоредби, които предвиждат нова помощ за Украйна

Лула да Силва обяви вето срещу закон в полза на Болсонаро

Лула да Силва обяви вето срещу закон в полза на Болсонаро

Свят Преди 3 часа

Болсонаро беше осъден за заговор за преврат срещу Лула да Силва след загубата на изборите през 2022 г.

<p>Хиляди протестираха в Буенос Айрес срещу реформата за удължаване на работния ден</p>

Хиляди протестираха в Буенос Айрес срещу трудовата реформа на Милей

Свят Преди 3 часа

Протестът е подкрепен от няколко синдиката, опозиционни партии и обществени движения

<p>Задържаха седем души след атаката на еврейски фестивал край Сидни</p>

Полицията задържа седем души след атаката на еврейски фестивал край Сидни

Свят Преди 3 часа

"Ислямска държава" публикува в в "Телеграм" изявление, в което определи масовото убийство в Сидни като "повод за гордост"

"Това не е фарс": Световни медии коментират протестите в България

"Това не е фарс": Световни медии коментират протестите в България

Свят Преди 3 часа

"Последните събития оставят страната членка на ЕС без бюджет за следващата година и без редовно правителство"

Принцеса Даяна и Принц Чарлз

19 декември: Краят на една приказка - най-известната раздяла

Любопитно Преди 4 часа

.

"Отнемат ни въздуха": Гняв срещу компанията на Мъск за изкуствен интелект

Свят Преди 4 часа

„Това е въздух, даден от Бог, и човек не бива да ни го отнема. Не ме интересува колко пари има Мъск“

Мистериозна експлозия? Нещо се е разбило на Луната и ударът е бил видим на Земята

Мистериозна експлозия? Нещо се е разбило на Луната и ударът е бил видим на Земята

Любопитно Преди 4 часа

Луната е един от най-очарователните, привлекателни и грациозни обекти, блестящи в нощното небе

Всичко от днес

От мрежата

Как да спасим коледната елха от домашната си котка

dogsandcats.bg

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Петък е! Как да преживеем последния работен ден с усмивка и без излишен стрес?!

Edna.bg

Любов и свобода: Карлос Насар на конна езда с гаджето! (СНИМКИ И ВИДЕО)

Edna.bg

Лапорта с мощен залп срещу Реал: Имат боклукчава телевизия, от която повръщат лъжи

Gong.bg

Байерн е пред финализиране на важни преговори

Gong.bg

Президентът обяви кога връчва първия мандат

Nova.bg

Лекар с фалшиво свидетелство за специалност оперира хора, без да има право

Nova.bg