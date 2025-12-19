Любопитно

Първите US TikTok награди: Кийт Лий е „Създател на годината“ за 2025 г.

Лий има над 17 милиона последователи в TikTok и е добре познат с видеоклиповете си с кулинарни рецензии, които често използва, за да насочва вниманието към малкия бизнес и да го подкрепя

19 декември 2025, 10:47
Първите US TikTok награди: Кийт Лий е „Създател на годината“ за 2025 г.
Източник: Getty Images

К ийт Лий спечели наградата „Създател на годината“ за 2025 г. на първите по рода си US TikTok Awards. Организаторите на наградите TikTok обявиха победителя по време на тържествена церемония в Лос Анджелис.

На 18 декември Кийт Лий се качи на сцената в театър „Паладиум“, за да приеме отличието, което му беше връчено не от кого да е, а от Парис Хилтън.

„Никога, дори милион години, не съм си мислил, че ще стоя на тази сцена“, каза Лий, просълзявайки се, докато приемаше наградата си.

Лий има над 17 милиона последователи в TikTok и е добре познат с видеоклиповете си с кулинарни рецензии, които често използва, за да насочва вниманието към малкия бизнес и да го подкрепя.

„Това означава повече за мен, отколкото мога да обясня“, каза той, като сподели история за това как е израснал като срамежливо дете.

„TikTok ми предостави платформа, чрез която мога да говоря за това“, добави Лий и благодари на съпругата си Рони, която също присъстваше на събитието, за подкрепата ѝ и за това, че му е помогнала да започне кариерата си в платформата.

В чест на победата на Лий водещата ЛаЛа Антъни обяви, че „в духа на нашия нов Създател на годината, Кийт Лий, TikTok ще дари 50 000 долара на Feeding America“. „Кийт Лий използва влиянието си, за да помага на съгражданите си, изправени пред продоволствена несигурност, и TikTok е поласкан да подкрепи тази кауза“, допълни Антъни.

Сред номинираните в категорията „Създател на годината“ бяха и други популярни звезди от социалните мрежи, сред които Аликс Ърл, Адам У., Брук Монк и Кристи Сара, всички с милиони последователи в платформата.

Събитието, проведено под мотото „Нова ера, нови икони“, отбеляза първото американско издание на наградите TikTok, след като през миналата година платформата организира церемонии в 21 държави, включително Обединеното кралство, Бразилия, Мексико и Германия.

Американското шоу на живо включваше и музикално изпълнение на певицата Сиара.

По време на вечерта бяха връчени и редица други отличия, които откроиха създатели в различни области. Сред тях беше категорията „Okay Slay“, посветена на инфлуенсъри в сферата на красотата и модата, както и наградата MVP, която отличи творци в областта на спорта.

Сред водещите на събитието бяха популярни личности с голямо влияние в TikTok, включително създателят Джулс Леброн, станал вирусен с фразата „Много сдържан, много внимателен“, към която направи препратка и по време на шоуто, Тан Франс, познат като моден експерт от сериала на Netflix Queer Eye, както и олимпийската златна медалистка Джордан Чайлс.

Американското издание на наградите TikTok отличи и постижения в сферата на образованието и развлеченията, като сред номинираните бяха учители и филмови и телевизионни създатели като Рийс Фелдман (@guywithamieviecamera). Онлайн филантропските инициативи бяха признати с наградата „TikTok For Good“.

Акцент беше поставен и върху музиката, като отличието „Пробив на годината“ беше присъдено на музиканти със значително онлайн присъствие в приложението. Наградата в тази категория спечели Алекс Уорън.

Източник: people.com    
Кийт Лий Награди TikTok Създател на годината Кулинарни ревюта Социални мрежи Инфлуенсъри Лос Анджелис Благотворителност Малък бизнес Музика
