Колко дълго ще живеете? Отговорът може да е в характера ви

Определени личностни характеристики – като тревожност, висока организираност или общителност – могат силно да влияят върху продължителността на живота

19 декември 2025, 11:08
Колко дълго ще живеете? Отговорът може да е в характера ви
Източник: iStock/GettyImages

Л ичността ви може да влияе на това колко дълго ще живеете, сочи мащабно ново изследване, според което определени черти могат значително да увеличат, или да намалят, риска от преждевременна смърт, пише Newsweek.

Голямото проучване на Университета в Лимерик, Ирландия, установява, че определени личностни характеристики – като тревожност, висока организираност или общителност – могат силно да влияят върху продължителността на живота.

Всъщност тези черти се оказват също толкова важни за прогнозиране на риска от смърт, колкото и основни фактори като доходи, образование и други показатели за социален статус, посочва изследователският екип.

Учените анализират данни, събирани в продължение на десетилетия, от близо 570 000 души на четири континента. Общо информацията обхваща почти шест милиона човеко-години живот и включва над 43 000 смъртни случая, което прави това едно от най-големите и детайлни изследвания досега за връзката между личността и продължителността на живота.

Тревожността е свързана с по-висок риск от смърт

Сред най-ясните открития е ролята на невротизма – черта, характеризираща се с тревожност, притеснение и емоционална нестабилност. Възрастните с по-високи нива на невротизъм са значително по-склонни да починат по-рано в сравнение с тези с по-ниски нива.

Изследователите установяват, че всяко увеличение с една точка на невротизма е свързано с 3% по-висок риск от смърт във всеки даден момент.

Връзката е особено силна при по-младите възрастни, което подсказва, че дългосрочният стрес и трудностите в управлението на емоциите постепенно изтощават организма и вредят на здравето с течение на времето.

Организираността и общителността могат да удължат живота

За разлика от това, хората с по-високи резултати по показателя „съзнателност“ (conscientiousness) – склонност към организираност, дисциплина и целеустременост – имат значително по-нисък риск от смърт.

Всяко увеличение с една точка на тази черта е свързано с 10% намаление на риска от смъртност – най-силният защитен ефект, отчетен в проучването.

Екстраверсията, характеризираща се с общителност и активно взаимодействие с другите, също е свързана с по-дълъг живот. По-високите нива на екстраверсия са асоциирани с 3% по-нисък риск от смърт, особено в страни като Съединените щати и Австралия.

Не всички личностни черти имат еднакво значение

Проучването установява слаба или никаква последователна връзка между риска от смъртност и чертите „отвореност“ (любознателност и креативност) и „добронамереност“ (склонност към сътрудничество и доверие). Това означава, че не всички личностни характеристики оказват влияние върху здравето и смъртността.

Водещият автор на изследването, Майре Макгийхан, асистент-професор по психология в Университета в Лимерик, заяви пред Newsweek, че личностните черти, свързани с по-висока смъртност, не са предопределени.

„Проучването разглежда как хората с по-високи нива на невротизъм в общата популация може да са изложени на по-висок риск от смърт в сравнение с тези с по-ниски нива. Важно е обаче да се подчертае, че рискът от смърт е относителен, а не абсолютен“, каза Макгийхан.

Личността като фактор за общественото здраве

Съавторът на изследването и психолог Парайк С. О’Сюлебейн, също от Университета в Лимерик, заяви, че резултатите могат да променят начина, по който изследователите и политиците възприемат здравните рискове.

„Личността е ключов двигател на здравето и дълголетието. Важно е да се подчертае, че тези ефекти са сходни по мащаб с често разглеждани фактори в общественото здраве, като социално-икономическия статус“, каза той.

О’Сюлебейн определи проучването като „пробивно“ и заяви, че то ще насърчи бъдещи изследвания за това как психологическите черти влияят върху биологичните процеси и здравното поведение с течение на времето.

„Тази информация може да бъде полезна за повишаване на осведомеността относно избора на здравословно поведение и механизми за справяне със стреса, които могат да допринасят за по-дълъг или по-кратък живот“, добави Макгийхан.

Източник: Newsweek    
