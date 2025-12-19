България

Турист е починал на Витоша, друг е пострадал

Температурите в планината са сравнително високи през деня, но вечерта пътеките замръзват и се образува тънък леден филм, казаха от ПСС

19 декември 2025, 10:30
Турист е починал на Витоша, друг е пострадал
Източник: БГНЕС

М ъж е пострадал при подхлъзване на Витоша, а спасителите са намерили в близост починал турист. Това казаха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст. Инцидентът е станал в четвъртък.

Откриха човек с много тежка хипотермия на Витоша

Сигналът към планинските спасители е подаден към обяд от подхлъзнал се мъж на пътека между Черни връх и село Железница. На път към него спасителите са намерили починал човек, който вероятно също се е подхлъзнал, допълниха от ПСС. Пострадалият е предаден на медицински екип към 19:30 ч., а акцията за транспортиране на починалия е приключила към 1:30 ч. тази сутрин.

Инциденти с туристи край връх Ботев, има загинал

Температурите в планината са сравнително високи през деня, но вечерта пътеките замръзват и се образува тънък леден филм, допълниха от ПСС. Времето е приятно, тихо и слънчево, но в късния следобед теренът става опасен и хората трябва да бъдат много внимателни, предупредиха от ПСС.

Източник: БТА, Йоана Димитрова, Десислава Пеева    
Витоша Планинска спасителна служба Инцидент в планината Подхлъзване Пострадал Починал турист Опасни пътеки Лед Планинско спасяване Черни връх
Последвайте ни

По темата

Последен кръг от консултации -

Последен кръг от консултации - "Величие" разговаря с президента Радев

Ерика Кърк застава зад Джей Ди Ванс за изборите през 2028 г.

Ерика Кърк застава зад Джей Ди Ванс за изборите през 2028 г.

Турист е починал на Витоша, друг е пострадал

Турист е починал на Витоша, друг е пострадал

Странни шумове и тръпки: Кайли Дженър разказа за призраци в дома си

Странни шумове и тръпки: Кайли Дженър разказа за призраци в дома си

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

dogsandcats.bg
Протести в София и редица градове тази вечер
Ексклузивно

Протести в София и редица градове тази вечер

Преди 15 часа
Кражба на над 3,2 млн. лв. от болница в Пловдив
Ексклузивно

Кражба на над 3,2 млн. лв. от болница в Пловдив

Преди 14 часа
Ново скандално желание на Тръмп ще разтърси САЩ
Ексклузивно

Ново скандално желание на Тръмп ще разтърси САЩ

Преди 14 часа
Ескалация, огън и сблъсъци в сърцето на Европа
Ексклузивно

Ескалация, огън и сблъсъци в сърцето на Европа

Преди 16 часа

Виц на деня

Съпругът ми замина в командировка. Сега цялата мъжка работа се стовари върху мен. Лежа на дивана, гледам филми, пия вино. Тежко е, но няма как,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

"Внимавайте, хлъзгаво е" - Кола се заби в огражденията на трамвайните релси на бул. "Цар Борис III" в София

България Преди 23 минути

Инцидентът е станал в посока квартал "Красно село" след кръстовището с бул. "Петко Ю. Тодоров"

Нова валута, същият ритъм: как бизнесът минава към еврото без стрес

Нова валута, същият ритъм: как бизнесът минава към еврото без стрес

Пари Преди 48 минути

Картовите плащания и програмата на Visa „България БезБрой“ помагат на търговците да са спокойни на касата

Доналд Тръмп

„Патриотични игри“ за 250 години САЩ: по един мъж и една жена от всеки щат

Свят Преди 1 час

Президентът Доналд Тръмп обяви мащабните си планове за следващата година

<p>До 10 години затвор за мъжа, унищожил над 200 надгробни плочи с урни</p>

До 10 години затвор за мъжа, унищожил над 200 надгробни плочи с урни в София

България Преди 1 час

Извършителят е действал сам в рамките на един час, а щетите възлизат на близо 100 000 лева

Съдът гледа мярката на бившия директор на 138-о СУЗИЕ

Съдът гледа мярката на бившия директор на 138-о СУЗИЕ

България Преди 2 часа

На 17 декември директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ Александър Евтимов бе освободен от длъжност

Путин провежда годишната си пресконференция в Москва

Путин провежда годишната си пресконференция в Москва

Свят Преди 2 часа

Руската държавна телевизия съобщи, че вече са били са получени повече от два милиона въпроса

<p>Случаят &quot;Епстийн&quot;: Публикуваха нови снимки от имението на сексуалния престъпник</p>

Случаят "Епстийн": Демократите публикуваха нови снимки от имението на сексуалния престъпник

България Преди 2 часа

Демократите заявиха, че разполагат с още хиляди изображения, които продължават да анализират

Почитаме паметта на свети Бонифаций – робът, който стана мъченик за вярата

Почитаме паметта на свети Бонифаций – робът, който стана мъченик за вярата

Любопитно Преди 2 часа

Заемът за Украйна - само от държавите в ЕС, които искат да участват

Заемът за Украйна - само от държавите в ЕС, които искат да участват

Свят Преди 2 часа

Ясното ни послание към Русия е, че не постигнахте целите си в Украйна, заяви Коща

<p>Лидерите на ЕС се разбраха за финансирането на Украйна след 17 часа преговори</p>

ЕС осигурява 90 млрд. евро финансиране за Украйна след 17 часа преговори

Свят Преди 2 часа

Решението засяга финансирането за Киев в следващите две години

5G мрежите вече са достъпни за повече от 90% от хората у нас

5G мрежите вече са достъпни за повече от 90% от хората у нас

Технологии Преди 2 часа

<p>Тръмп подписа закон, противоречащ на собствената му политика за Европа</p>

Тръмп одобри бюджета за отбраната на САЩ за 2026 г. - близо 1 трлн. долара

Свят Преди 2 часа

Законът влезе в сила, въпреки че съдържа разпоредби, които предвиждат нова помощ за Украйна

Лула да Силва обяви вето срещу закон в полза на Болсонаро

Лула да Силва обяви вето срещу закон в полза на Болсонаро

Свят Преди 3 часа

Болсонаро беше осъден за заговор за преврат срещу Лула да Силва след загубата на изборите през 2022 г.

"Изключително замърсен" въздух в София и Пловдив

"Изключително замърсен" въздух в София и Пловдив

България Преди 3 часа

Раздвижване в атмосферната циркулация се очаква от неделя нататък

<p>Хиляди протестираха в Буенос Айрес срещу реформата за удължаване на работния ден</p>

Хиляди протестираха в Буенос Айрес срещу трудовата реформа на Милей

Свят Преди 3 часа

Протестът е подкрепен от няколко синдиката, опозиционни партии и обществени движения

<p>Задържаха седем души след атаката на еврейски фестивал край Сидни</p>

Полицията задържа седем души след атаката на еврейски фестивал край Сидни

Свят Преди 3 часа

"Ислямска държава" публикува в в "Телеграм" изявление, в което определи масовото убийство в Сидни като "повод за гордост"

Всичко от днес

От мрежата

Как да спасим коледната елха от домашната си котка

dogsandcats.bg

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Петък е! Как да преживеем последния работен ден с усмивка и без излишен стрес?!

Edna.bg

Любов и свобода: Карлос Насар на конна езда с гаджето! (СНИМКИ И ВИДЕО)

Edna.bg

Лапорта с мощен залп срещу Реал: Имат боклукчава телевизия, от която повръщат лъжи

Gong.bg

Байерн е пред финализиране на важни преговори

Gong.bg

Президентът обяви кога връчва първия мандат

Nova.bg

Лекар с фалшиво свидетелство за специалност оперира хора, без да има право

Nova.bg