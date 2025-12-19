Бойко Борисов: ГЕРБ е побеждавал и с машини, и с хартия

Д ойдат ли избори, се заговаря веднага за Избирателен кодекс, за машини и за измами. ГЕРБ е побеждавал и с машини, и с хартия, така че, каквото и да решат, за нас е все едно, заявява лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във видео, публикувано на неговата фейсбук страница.

Имаме политики, имаме свършена работа, имаме 11 месеца, в които постигнахме много - и еврозона, и Шенген, и по-голяма събираемост, и над 4 млрд. по Плана за възстановяване и устойчивост. Това е нашата политика и аз съм убеден, че ще бъдем първа политическа сила, посочва Борисов.

"Опустошително е обаче мълчанието на ПП–ДБ за собствения им исторически запис, в който машинното гласуване беше определено като „ала-бала с президента“. Паметта им толкова ли е къса, че забравиха как Радев ги нарече директно шарлатани – и защо го направи? Или в името на поредната „сглобка“, която днес се конструира, скелетите в гардероба и схемите от миналото се замитат под килима с призиви за „честни избори“, които са честни само когато резултатът им харесва?", се посочва още в текст, придружаващ видеото на Борисов.