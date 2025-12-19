Създадено за VISA

Пари

Нова валута, същият ритъм: как бизнесът минава към еврото без стрес

Картовите плащания и програмата на Visa „България БезБрой“ помагат на търговците да са спокойни на касата

19 декември 2025, 10:00
Източник: Visa

П реминаването към еврото напомня смяната на часовника за лятно време. В началото всички се чудят дали нещо няма да се обърка, но още на следващия ден ритъмът се връща, а животът продължава по същия график – просто с различни цифри.

От януари 2026 г. България влиза в еврозоната. През първия месец на годината за търговците това означава работа в среда с две валути и повишен риск от забавяне, грешки при ресто и допълнително натоварване на персонала. Именно тук картовите плащания се превръщат от удобство в реална опора за бизнеса.

В реалния ден на един магазин това се вижда най-ясно. Клиентите бързат, касата е натоварена, въпросите за сумите и валутата се множат. Плащането с карта премахва голяма част от тези колебания. Сумата се обработва автоматично, превалутирането вече е извършено по фиксирания курс, а обслужването се случва бързо и предвидимо. За търговеца това означава по-кратки опашки и по-спокойна работа, дори в най-динамичните часове.

Инициативата „България БезБрой“ – програма на Visa, реализирана съвместно с български банки и финансови институции, цели да направи дигиталните плащания по-достъпни за бизнеса. Вместо сложни изисквания, програмата предлага практични условия. През първата година таксата за картово плащане е до 1% при трансакции с карти на физически лица, което прави приема на карти предвидим и по-лесен за планиране. Ако терминалът има нужда от мобилна връзка, SIM картата е безплатна, така че устройството да работи навсякъде, без допълнителни разходи.

Програмата помага и с оборудването. При покупка на POS устройство се предлага 20% отстъпка от цената, което прави инвестицията по-лека, а за онлайн търговците виртуалният терминал идва без допълнителна такса. С програмата на Visa “България БезБрой“ дигитализацията не изглежда като скок в дълбокото, а е спокойно продължение на ежедневната работа.

От гледна точка на сигурността картовите плащания носят още едно ключово предимство в този период. Когато в обращение навлиза нова валута, рискът от фалшиви банкноти винаги е по-висок. Плащането с карта елиминира този риск напълно – няма нужда от проверка на пари, няма съмнения и няма загубено време на касата. Това дава спокойствие както на търговеца, така и на клиента.

Visa подкрепя този преход с позната и стабилна платежна инфраструктура, която продължава да работи без промяна и в новата валута. Терминалите остават същите, плащането за клиента е познато, а за търговеца процесът е бърз и сигурен. Когато плащанията са електронни, условията са ясни, а разходите – предвидими.

 

