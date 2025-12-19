Слънцето в Козирог - късмет, здраве и любов за тези 5 зодии

П рез следващите дни Слънцето ще направи влизане, което ще повлияе положително на пет зодиакални знака. Промените ще засегнат много области от живота.

Астроложката на RBC-Украйна Катерина Соловйова обясни как Слънцето ще влияе на живота на определени зодии и кои ще са особено щастливи.

Кои зодии ще усетят вълна от позитивизъм

„На 21 декември Слънцето, което управлява нашето вътрешно Аз, съзнание, светоглед, жизненост, енергия, здраве, индивидуалност, темперамент, самореализация, източници на самоизразяване и обща цялост, ще влезе в знака на Козирог“, обясни астроложката.

Слънцето ще остане в десетия зодиакален знак до 20 януари 2026 г. Това се счита за неутрална позиция за дневното светило.

Неговото положително влияние ще се усети най-силно при 5 зодии. Вижте кои са те в нашата галерия.

По време на този период е препоръчително да бъдат по-предпазливи следните три зодиакални знака:

Рак

Овен

Везни

„Тази позиция на Слънцето може да има най-силно въздействие върху администратори, организатори, лидери на различни нива, хора, свързани със строителство и архитектура, големи компании и държавни институции“, каза астроложката.

„Промените ще засегнат основно области, свързани със здравето, свободното време с деца, различни игри и развлечения, публични изяви, концерти, шоута, изложби, романтични отношения, творчество и хобита“, добави тя.