Разкриха мистерията на мъглявина около умираща звезда

К осмическият телескоп "Джеймс Уеб" забеляза две скрити досега звезди в мъглявината Южен пръстен, обграждаща звезда в края на живота ѝ, предаде АФП.

Едно от първите открития на апарата е направено благодарение на наблюдения, осъществени с изключителна прецизност.

Тази странна мъглявина, разположена в Млечния път, на около 2000 светлинни години от Слънчевата система, е гигантски облак от газ и прах, изхвърлени от умираща звезда.

В центъра обаче остава сърцето ѝ - бяло джудже, изключително гореща и много малка звезда, която трудно се вижда директно, но присъствието ѝ може да се разпознае благодарение на оранжевите пръстени около нея, следи от материята, която е изхвърлена. След няколко милиарда години Слънцето би трябвало да има същата съдба като множество други звезди.

За разлика от Слънцето, което ще умре само, бялото джудже в сърцето на мъглявината Южен пръстен има придружители. Досега учените разполагаха данни за т.нар. звезда придружител, която е по-лесна за наблюдение от бялото джудже, тъй като се намира в разцвета на живота си. Точно такава звезда е най-ярката в центъра на прашния диск на снимките, направени от телескопа "Джеймс Уеб", който от това лято работи на 1,5 милиона километра от Земята.

James Webb Space Telescope saw the death of a giant star, how did it all happen? https://t.co/L4218kLzIx