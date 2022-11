В облак от прах и изумителна форма: Роди се нова звезда (СНИМКИ)

Т елескопът „Джеймс Уеб“ изпрати нови снимки на облак от звезден прах във формата на пясъчен часовник с раждаща се в него звезда, предаде АФП. Досега образуванието в червено и синьо не се виждаше. Инструментът NIRCam на „Джеймс Уеб“ функционира в близкия инфрачервен диапазон.

Countdown to a new star ⏳



Hidden in the neck of this “hourglass” of light are the very beginnings of a new star — a protostar. The clouds of dust and gas within this region are only visible in infrared light, the wavelengths that Webb specializes in: https://t.co/DtazblATMW pic.twitter.com/aGEEBO9BB8