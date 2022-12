А строномите наблюдаваха как черна дупка разкъсва звезда, скитаща се прекалено близо до нея, предаде Ройтерс.

Специалистите са на мнение, че това не е обикновен случай на хищна черна дупка.

Това е един от четирите примера - и първият от 2011 г. насам, на наблюдение на черна дупка, докато унищожава преминаваща звезда при т.нар. събитие на приливно разрушение, а след това изхвърля светещи струи от високоенергийни частици в обратна посока в космоса, казват изследователите. Това е най-отдалеченото и най-ярко наблюдавано подобно събитие в историята.

Астрономите го описват в публикации в изданията "Нейчър" и "Нейчър астронъми".

Виновникът изглежда е свръхмасивна черна дупка, за която се смята, че е със стотици милиони пъти масата на Слънцето и се намира приблизително на 8,5 милиарда светлинни години от Земята. Една светлинна година е разстоянието, което светлината изминава за една година - 9,5 трилиона километра.

"Смятаме, че звездата е била подобна на нашето Слънце, може би по-масивна, но от подобен вид", казва астрономът Игор Андреони от университета на Мериленд и от космическия център "Годард" на НАСА, водещ автор на едно от проучванията.

Събитието е забелязано през февруари с помощта на прикрепена камера към телескоп в обсерваторията "Паломар" в Калифорния. Разстоянието пък е изчислено с Много големия телескоп в Чили.

"Когато звезда опасно се доближи до черна дупка – няма причина за притеснение, това няма да стане със Слънцето, тя е насила разкъсана от гравитационните приливни сили на черната дупка", разяснява астрономът и съавтор на изследването Майкъл Кофлин от университета на Минесота.

"След това парчета от звездата са уловени в бързо въртящ се диск в орбита около черната дупка. И накрая, тя консумира това, което остава от обречената звезда в диска. В някои много редки случаи, които по нашите изчисления са 100 пъти по-редки, мощни струи от частици се изстрелват в противоположни посоки, когато настъпи събитието на приливно разрушение", добавя Кофлин.

Андреони и Кофлин обясняват, че черната дупка вероятно се върти бързо, което може да помогне да се обясни как двете мощни струи са изстреляни в космоса почти със скоростта на светлината.

