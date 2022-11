Зрелищната смърт на една звезда през XVI век

П рез 1572 г. датският астроном Тихо Брахе е един от хората, които забелязват появата на нов ярък обект в съзвездието Касиопея.

Брахе нагледно доказва, че тази „нова звезда“ се намира много по-далеч от Луната и дори предполага, че вселената отвъд Слънцето и планетите е склонна да се променя.

Астрономите днес знаят, че „новата звезда“ на Тихо Брахе далеч не е била нова.

Това, което е наблюдавал Тихо Брахе, е билo смъртта на една звезда в свръхнова – ярка експлозия, която е в състояние да надмине яркостта на цяла една галактика.

Тази свръхнова е била от тип Ia, която се наблюдава, когато звезда от типа на белите джуджета завлича материя от близка звезда или се слива с нея, което предизвиква грандиозна експлозия.

1/ 450 years ago this month – in November 1572 – a bright new star lit up the night sky. Today we know it was a supernova, the explosive death of a massive star – but in the 16th century, it was a mystery... 🧵 pic.twitter.com/KNJ561oUVv

Бялото джудже се разпада, изпращайки останки надалеч в открития космос.

В продължение на две десетилетия космическата обсерватория „Чандра“ на НАСА засне десетки рентгенови изображения на останки от свръхнови, включително и тази, която през 1572 г. наблюдава самият Тихо Брахе, която днес носи неговото име.

#OTD 450 years ago in 1572 Wolfgang Schüler observed a "new star" in the Cassiopeia constellation. Later known as "Tycho's Supernova" (SN 1572) after detailed observations by Tycho Brahe. It was brighter than all other stars and visible in daytime for two weeks pic.twitter.com/n8BZWGlOCH