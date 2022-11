"Хъбъл" показа в детайли експлозия на гигантска звезда (СНИМКА)

Т елескопът "Хъбъл" показа в детайли експлозия на гигантска звезда, предаде Ройтерс.

Преди около 11,5 милиарда години далечна звезда, приблизително 530 пъти по-голяма от Слънцето, умира в мощна експлозия и се образува свръхнова. Това е документирано в подробности от телескопа.

Through a “trick” of light-bending gravity, Hubble captured three different moments in the explosion of a very far-off supernova—all in one snapshot! Einstein would be proud—he predicted this phenomenon, called gravitational lensing: https://t.co/bRrUv9Mszo pic.twitter.com/WG2BHidodC

Изследователи съобщиха, че телескопът "Хъбъл" на НАСА е успял да заснеме три отделни изображения, обхващащи период от осем дни. Те започват само часове след експлозията - още по-забележително постижение, като се има предвид колко отдавна и далеч се е случило това.

Изображенията са открити при преглед на архиви от 2010 г. от наблюденията на "Хъбъл", казва астрономът Вънлей Чън от университета на Минесота, водещ автор на изследването. То е публикувано в списание "Нейчър".

Изображенията за първи път показват охлаждане на свръхнова бързо след първоначалната експлозия и дават задълбочен поглед върху нея в толкова ранен етап от историята на Вселената, когато тя е била по-малко от една пета от настоящата си възраст.

"Свръхновата се разширява и охлажда, така че нейният цвят се променя от горещо синьо до хладно червено", казва професорът по астрономия и съавтор на изследването Патрик Кели от университета на Минесота.

Обречената звезда - вид, наречен червен свръхгигант, живее в галактика джудже и експлодира в края на сравнително кратката продължителност на живота си.

"Червените свръхгиганти са светещи, масивни и големи звезди, но те са много по-хладни от повечето други масивни звезди - и затова са червени", обяснява Чън.

