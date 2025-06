Подробности за сватбата на века: Джеф Безос "наема" Венеция за 11 милиона долара

С ред най-очакваните звездни сватби на 2025 година безспорно се откроява тази на основателя на Amazon Джеф Безос и телевизионната водеща Лорън Санчес. Планирана да се състои във Венеция, Италия, пищната тридневна церемония се очаква да струва между 10 и 11 милиона долара, според информация на Entertainment Tonight (ET). Събитието ще включва ексклузивен списък с гости от световния елит, разходки с яхта на стойност 500 милиона долара — собственост на Безос — както и специално проектирана булчинска рокля, по която се твърди, че е работено с участието на самата Анна Уинтур от Vogue. Със своя бляскав декор, елитни забавления и мащабно разточителство, сватбата на Безос и Санчес се очертава като едно от най-иконичните събития на годината, предаде The Times of India .

Джеф Безос и Лорън Санчес ще сключат брак през юни

Милиардерската двойка ще се ожени в периода от 24 до 26 юни в града на любовта и романтиката — Венеция, Италия. Според източници церемонията може да се проведе в известни сред знаменитостите локации като Aman Venice и Gritti Palace — дворци от XVI век, които вече са били домакини на звездни сватби, включително тази на Джордж и Амал Клуни. По данни на The Knot, при нощувки, възлизащи на около 500 000 долара, тези ексклузивни пространства предлагат не само пълна поверителност, но и изискан фон за луксозно тържество, събиращо представители на световния елит.

Яхтени круизи

Празненствата ще включват ежедневни разходки с яхтата на Безос на стойност 500 милиона долара, акостирала в лагуната на Венеция.

Историческа локация за сватбените тържества

Двойката планира да проведе основната част от тържествата в историческата Scuola Grande della Misericordia. Построена през 1310 г. като една от престижните Седем Велики школи на Венеция, предназначени за градския елит, днес сградата е архитектурен шедьовър от Ренесанса. Тя е украсена с грандиозни фрески на легендарни художници като Тинторето, Веронезе и Пелегрини и е едно от най-пищните съвременни пространства за събития във Венеция. Преустроена за изложби и тържества от най-високо ниво, залата може да побере до 1000 гости.

Очакват принц Хари да присъства на "сватбата на века"

Списък с гости на милиардерската двойка

Въпреки мащаба, сватбата ще бъде сравнително интимна, с под 200 присъстващи, включително членове на семейството, близки приятели, знаменитости от най-висок ранг и политически фигури. Сред очакваните гости са:

Доналд Тръмп и Мелания Тръмп

Опра Уинфри

Ким Кардашиян и Крис Дженър

Бил Гейтс

Барбра Стрейзънд

Леонардо ди Каприо, Тоби Магуайър и Андрю Гарфийлд

Кейти Пери и Гейл Кинг — която се присъедини към Лорън по време на космическия ѝ полет с Blue Origin

Очаква се и децата на двамата от предишни бракове да участват в празненствата.

Това ли е островът във Венеция, на който Джеф Безос ще се ожени за Лорън Санчес?

Булчинската рокля на Лорън Санчес и още подробности

Според The Knot, списание Vogue се бори за изключителни права върху фотосесията от сватбата, като се съобщава, че главната редакторка Анна Уинтур лично помага на Санчес при избора на роклята. Булката най-вероятно ще бъде облечена в специално ушита рокля от Oscar de la Renta, въпреки че последната ѝ поява по време на моминското парти с мини рокля по поръчка от Galia Lahav показва, че вероятно е избрала няколко дизайнера за уикенда. Санчес не е разкрила крайната си визия, но в интервю за Today Show през ноември 2024 г. споделя, че черпи вдъхновение от Pinterest — както много бъдещи булки.

Грандиозната сватба на Лорън Санчес и Джеф Безос: Ще засенчи ли тази на принцеса Даяна?

Моминско парти на Лорън Санчес в Париж

През май 2025 г. Лорън Санчес замина за Париж за стилно моминско парти с най-близките си приятелки. Сред присъстващите отново бяха Ким Кардашиян, Крис Дженър и Кейти Пери. Празникът в Града на светлината включваше изискана храна, дизайнерски дрехи и прочувствени признания за приятелството.

Ще пеят ли Лейди Гага и Елтън Джон на сватбата на Джеф Безос във Венеция?

Поглед към луксозната сватба на Джеф Безос и Лорън Санчес на стойност 11 милиона долара

Със състояние от 246 милиарда долара, Джеф Безос очевидно няма да пести средства за тържеството. Експертите прогнозират, че общите разходи ще варират между 9 и 11 милиона долара и ще включват:

Цялостно наемане на луксозни хотели във Венеция

Изискани вечери и декорации по поръчка

Забавления от най-висок клас с водещи изпълнители

Разходки с мега-яхтата и лична охрана

Годежният пръстен на булката е рядък розов диамант, чиято стойност достига до 2,5 милиона долара. Бижуто привлече вниманието още през 2023 г. и е сред най-ценните годежни пръстени, носени някога от знаменитости.

